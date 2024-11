Éder Militão rompe ligamento do joelho e deve perder restante da temporada

O pior cenário se confirmou para Éder Militão. Em comunicado divulgado pouco tempo após a vitória sobre o Osasuna neste sábado, o Real Madrid informou que exames diagnosticaram que o zagueiro brasileiro sofreu uma ruptura completa no ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita.

O Real Madrid não divulgou um prazo de recuperação, entretanto, Éder Militão deverá perder o restante da temporada europeia. Ele passará por cirurgia nos próximos dias.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma rotura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. Militão será intervencionado nos próximos dias", foi escrito pelo clube.

A lesão de Éder Militão aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Osasuna. Aos 29 minutos, ele travou o pé direito no gramado em uma disputa na área e sentiu o joelho, dando fortes gritos de dor. Ele deixou preciso deixar o campo de maca.

Esta não é a primeira grave lesão no joelho que Militão sofre. Na temporada passada, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou fora por cerca de sete meses.

O zagueiro estava entre os convocados de Dorival Júnior para representar a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Agora, o técnico deverá chamar outro nome para substituir o jogador do Real Madrid.