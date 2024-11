Memphis se vê melhor no Corinthians, mas diz que ainda pode evoluir

Autor do segundo gol do Corinthians no triunfo contra o Vitória, Memphis Depay falou sobre sua evolução física desde que chegou ao clube. O atleta reconheceu que consegue executar mais ações em campo, mas disse que ainda pode melhorar.

"Me sinto mais forte no geral. Consigo acelerar mais, criar. Minha força está chegando e me sinto bem, mas tenho que melhorar", comentou em entrevista à TV Globo.

Em relação à partida, o atacante holandês destacou a luta da equipe para virar o placar. O Corinthians saiu atrás com gol de Alerrandro, em lance de falha de Hugo Souza, mas correu atrás com Yuri Alberto, no primeiro tempo, e Memphis, na segunda etapa.

"Começamos bem, buscando espaços. Concedemos um gol no começo que não ajudou, mas tentamos competir, empatamos, lutamos até o final", complementou.

Como consequência do resultado positivo, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 41 pontos e uma sequência de quatro triunfos na liga. Já o Vitória caiu para a 13ª colocação, permanecendo com 38 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cruzeiro, em Itaquera, no dia 20 (quarta-feira).