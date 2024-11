Com acesso próximo, veja jogadores do Santos que sonham com minutos no final da Série B

09/11/2024 05h00 O Santos está muito perto de garantir o acesso para a elite do futebol brasileiro. Com isso, esta reta final de Série B pode ser uma boa chance para alguns jogadores mostrarem serviço e, quem sabe, cavar uma vaga no elenco de 2025. Veja a seguir alguns atletas que sonham com minutos. O Peixe tem mais três jogos até o final do ano: Coritiba, CRB e Sport. Renan

O goleiro foi contratado no final de agosto e ainda não entrou em campo. Ele sofreu uma lesão na panturrilha neste período e ficou afastado por um bom período. No único compromisso que Gabriel Brazão ficou de fora, por suspensão, o escolhido para a meta foi Diógenes. Alex Nascimento

O zagueiro é a quarta opção atualmente, atrás de Gil, Jair, João Basso e Luan Peres. Ele não entra em campo desde o dia 30 de agosto. Desde então, aliás, foi relacionado para apenas mais dois jogos. Na temporada, jogou apenas cinco partidas. Souza

O lateral esquerdo de 18 anos é uma das grandes promessas do Santos. Ele é reserva de Escobar e disputou sete embates na Série B, com duas assistências. Alison

O volante de 31 anos se recuperou recentemente de grave lesão no joelho, mas só entrou em campo apenas uma vez. Sandry

O meio-campista é reserva de João Schmidt e Diego Pituca e sonha em ter mais oportunidades nesta reta final de Série B. O jogador de 22 anos disputou 10 jogos na temporada. Miguelito

O meia ainda não conseguiu agradar o técnico Fábio Carille e sofre para ter minutos, apesar da pressão da torcida. Ele costuma atuar com mais frequência nas categorias de base e é titular da seleção boliviana. Recentemente, o treinador do Santos prometeu que daria mais espaço ao jogador de 20 anos. Ele foi acionado em quatro duelos. Patrick

O meia de 32 anos jogou apenas nove partidas desde que foi contratado pelo Peixe, todos saindo do banco de reservas. O jogador é alvo de diversas críticas da torcida. Ele não joga desde o dia 7 de setembro. Billy Arce

O meia-atacante chegou em julho, mas até agora não convenceu o técnico Fábio Carille. São apenas dois compromissos com a camisa alvinegra. O equatoriano não é relacionado desde o dia 7 de setembro. Yusupha Njie

Anunciado no começo de setembro, o atacante gambiano não foi utilizado em nenhuma partida. O jogador de 30 anos só foi relacionado uma vez e ficou apenas no banco. As mais lidas agora Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO