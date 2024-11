Cássio valoriza festa da torcida no último jogo em casa antes da final da Sul-Americana

Após mais de dois meses, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado. A Raposa bateu o Criciúma por 2 a 1 no Mineirão, que recebeu o elenco celeste pela última vez antes da grande final da Copa Sul-Americana, contra o Racing-ARG, no dia 23 de novembro.

O goleiro Cássio comemorou a vitória e valorizou a festa dos torcedores nas arquibancadas neste momento decisivo da temporada do clube mineiro.

"No meu ponto de vista, hoje o que importava não era o desempenho, mas sim a vitória. Era o nosso último jogo antes da final. Fiquei muito feliz com a festa e o apoio da nossa torcida. Estou muito contente com a vitória", disse o goleiro, em entrevista ao Premiere.

? Fim de jogo e o CRUZEIRO VENCE EM CASA!

? Kaio Jorge e Gabriel Veron fizeram os gols da partida.

3 pontos muito importantes no Brasileirão! VAMOS! ? #CRUxCRI | 2-1 | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/PLEeDDJKHR ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) November 10, 2024

Segundo Cássio, o elenco do Cruzeiro precisava dar uma resposta ao torcedor após maus desempenhos no Brasileirão. Com a vitória sobre o Criciúma, este objetivo teria sido cumprido.

"Feliz pela vitória. Tínhamos que dar uma resposta e todos estavam comprometidos com isso. Acho que conseguimos dominar bem, poderíamos fazer mais gols no primeiro tempo. No final acabamos sofrendo um pouco de pressão, mas conseguimos segurar", argumentou Cássio.

Após a data Fifa, o Cruzeiro voltará a campo apenas no dia 20 de novembro, quarta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O jogo será válido pelo Campeonato Brasileiro.