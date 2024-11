Brighton x Manchester City: onde assistir e horário do jogo do Inglês

O Brighton recebe o Manchester City neste sábado (9), às 14h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece no Estádio Falmer, no Reino Unido.

O confronto tem transmissão do canal ESPN e do streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Os donos da casa ocupam a oitava posição do torneio, com 16 pontos. A equipe venceu quatro partidas, empatou outras quatro e foi derrotado em apenas duas, conseguindo bom desempenho até o momento na competição. No último compromisso no Campeonato Inglês, o Brighton foi derrotado por 2 a 1 para o líder Liverpool.

O Manchester City é o vice-líder da Premier League, com 23 pontos no torneio. Em dez jogos, o elenco comandado por Pep Guardiola tem sete vitórias, dois empates e uma derrota, à dois pontos dos Reds. A equipe é o segundo melhor ataque da competição, com 21 gols marcados, superado pelo Tottenham por um tento.

Brighton x Manchester City -- 11ª rodada do Campeonato Inglês

Data e hora: 9 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Falmer - Brighton, Reino Unido

Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming)