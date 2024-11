Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

O líder Botafogo recebe o Cuiabá às 16h30 (de Brasília) deste sábado (9), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.

A partida será transmitida pela TV Globo (RJ, MT, SC, ES, MS, GO, TO, MA, PB, PI, RN, AC, AM, AP, RO, RR e cidade de Juiz de Fora) e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Botafogo tem 67 pontos e está isolado na ponta da tabela. Os comandados de Artur Jorge estão invictos há dez jogos na competição e vêm de duas vitórias seguidas.

Já o Cuiabá está em penúltimo e vive situação delicada. A equipe tem apenas 28 pontos e está a sete de deixar a zona do rebaixamento.

O duelo entre os times no 1º turno terminou com vitória botafoguense por 2 a 1. Kauê e Mateo Ponte marcaram para os cariocas, enquanto Isidro Pitta fez o do time da casa.

Botafogo x Cuiabá -- 33ª rodada do Brasileirão

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e horário: 9 de novembro de 2023, às 16h30

