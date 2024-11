Bola de Ouro: 49 jornalistas votaram em Rodri em 1º lugar, e 35 em Vini Jr.

A France Football revelou as listas completas dos 99 jornalistas que elegeram Rodri o Bola de Ouro em 2024.

O espanhol superou o brasileiro Vinicius Júnior por 41 pontos. Rodri foi o melhor jogador do mundo na opinião de 49 jornalistas, enquanto o brasileiro foi eleito em 1º lugar na opinião de outros 35 votantes.

A eleição de 2024 contou com 99 jornalistas, um de cada país das 100 seleções melhores colocadas no ranking da Fifa (apenas a Síria não teve eleitor). Cada eleitor escolheu seus de preferidos, do 1º ao 10º colocado, sendo que o 1º ganhava 15 pontos, e depois a pontuação seguia para 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, respectivamente.

Bellingham (cinco vezes) e Carvajal (quatro votos), ambos do Real Madrid, foram outros jogadores que foram votados em 1º lugar por mais de um jornalista. Kroos (duas vezes), Haaland, Lookman, Lautaro Martinez e Mbappé taambém foram selecionados em 1º lugar ao menos uma vez.

Yamal não foi unanimidade

A revista francesa também revelou a lista do Prêmio Kopa, concedido para o melhor jogador Sub-21, vencido por Lamine Yamal.

Nessa votação, todos os vencedores da Bola de Ouro escolhem seus preferidos. Apenas um bola de ouro não votou no espanhol do Barcelona: Ronaldo Fenômeno, vencedor da Bola de Ouro em 1997 e 2002.

O Fenômeno elegeu Savinho em 1º lugar, deixando Yamal em 2º, seguido por Arda Güler fechando seu pódio.

Confira a lista completa dos votos da Bola de Ouro

África do Sul (Mark Gleeson)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Haaland

4. Yamal

5. L. Martinez

6. Carvajal

7. Bellingham

8. Lookman

9. N. Williams

10. Foden

Albânia (Besnik Dizdari)

1. Rodri

2. Yamal

3. Carvajal

4. Bellingham

5. Rudiger

6. Haaland

7. L. Martinez

8. Vinicius Jr.

9. Мbappé

10. Xhaka

Argélia (Yazid Ouahib)

1. Vinicius Jr.

2. Haaland

3. Yamal

4. Bellingham

5. Mbappe

6. Rodri

7. Kroos

8. Foden

9. Carvajal

10. Olmo

Alemanha (Karl-Heinz Wild)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Xhaka

4. Wirtz

5. Bellingham

6. Olmo

7. Kroos

8. Kane

9. Mbappé

10. Yamal

Angola (Mateus Gonçalves)

1. Carvajal

2. Belingham

3. Vinicius Jr

4. Rodri

5. Foden

6. L. Martinez

7. Kroos

8. Mbappe

9. Kane

10. Haaland

Arábia Saudita (Khaled al-Arafah)

1. Vinicius Jr

2. Rodri

3. Carvajal

4. Bellingham

5. L. Martinez

6. Mbappe

7. Kroos

8. Foden

9. Yamal

10. Mbappé

Argentina (Ezequiel Fernández Moores)

1. Kroos

2. Rodri

3. Vinicius Jr.

4. Foden

5. Bellingham

6. L. Martinez

7. Haaland

8. Wirtz

9. Yamal

10. Carvajal

Armênia (Souren Baghdasarian)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Bellingham

4. Carvajal

5. Kane

6. Mbappe

7. Haaland

8. Foden

9. L. Martinez

10. Yamal

Austrália (Daniel Garb)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Carvajal

5. L. Martinez

6. Mbappé

7. Wirtz

8. Foden

9. N. Williams

10. Yamal

Áustria (Walter Kowastsch-Schwarz)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Yamal

5. Mbappé

6. Kroos

7. Kane

8. Haaland

9. L. Martinez

10. Olmo

Bahrein (Abdullah Ashoor)

1. Vinicius Jr.

2. Mbappé

3. Haaland

4. Bellingham

5. Yamal

6. Foden

7. L. Martínez

8. Xhaka

9. Kane

10. Carvajal

Bélgica (Frédéric Larsimont)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Yamal

4. Olmo

5. Haaland

6. Kane

7. Kroos

8. N. Williams

9. Carvajal

10. Bellingham

Benin (Fatai Sanni)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. Rodri

4. Carvajal

5. Mbappé

6. Kroos

7. L. Martinez

8. Kane

9. Haaland

10. Yamal

Belarus (Serguei Nikolaiev)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Mbappe

4. Vinicius Jr.

5. Yamal

6. Haaland

7. Foden

8. Kane

9. Kroos

10. L. Martinez

Bolívia (Carlos Enrique Rivera)

1. Vinicius Jr.

2. Mbappé

3. Bellingham

4. Yamal

5. Kroos

6. Valverde

7. L. Martinez

8. Haaland

9. Rúben Dias

10. Carvajal

Bósnia (Semir Mustaflic)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Vinicius Jr.

4. Carvajal

5. Haaland

6. Kane

7. L. Martinez

8. Mbappé

9. Yamal

10. Wirtz

Brasil (Cleber Machado)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Bellingham

4. Mbappé

5. Kane

6. Kroos

7. Wirtz

8. Carvajal

9. Haaland

10. Foden

Bulgária (Rumen Paytachev)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Carvajal

4. Yamal

5. Vinicius Jr.

6. L. Martinez

7. Haaland

8. Mbappé

9. Kroos

10. Xhaka

Burkina Faso (Lassina Sawadogo)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Bellingham

4. Carvajal

5. L. Martinez

6. Yamal

7. Kane

8. Mbappé

9. Kroos

10. Lookman

Camarões (Emmanuel Gustave Samnick)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. Rodri

4. Carvajal

5. Mbappe

6. Valverde

7. Lookman

8. Капе

9. Odegaard

10. Yamal

Canadá (Neil Davidson)

1. Rodri

2. Vinicius Jr

3. Bellingham

4. Mbappe

5. Haaland

6. Yamal

7. Carvajal

8. Kane

9. L. Martinez

10. Odegaard

Cabo Verde (Simão Rodrigues)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. Mbappe

4. Haaland

5. Rodri

6. Kroos

7. Foden

8. Odegaard

9. Valverde

10. Olmo

Chile (Danilo Díaz)

1. Rodri

2. L. Martinez

3. Carvajal

4. Wirtz

5. Vinicius Jr.

6. Haaland

7. E. Martinez

8. Xhaka

9. Mbappé

10. Bellingham

Costa do Marfim (Adam Khalil)

1. Mbappé

2. Vinicius Jr

3. Rodri

4. Bellingham

5. Lookman

6. Olmo

7. Yamal

8. N. Williams

9. Haaland

10. L. Martínez

China (Luo Ming)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Vinicius Jr

4. Carvajal

5. Yamal

6. L. Martínez

7. Kroos

8. Xhaka

9. Foden

10. N. Williams

Colômbia (Paché Andrade)

Vinicius Jr

Carvajal

Yamal

Mbappé

Haaland

Kane

Kroos

Bellingham

Saka

N. Williams

Coreia do Sul (Wee Won Seok)

1. Haaland

2. Mbappé

3. Kane

4. L. Martinez

5. Bellingham

6. E. Martínez

7. Rodri

8. Vinícius Jr.

9. Saka

10. Olmo

Curaçao (Carl Ruilter)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. L. Martinez

5. Carvajal

6. Mbappé

7. Haaland

8. Foden

9. Kane

10. Rüdiger

Croácia (Zdravko Reic)

Rodri

Carvajal

L. Martínez

Vinicius Jr

Mbappé

Haaland

Yamal

Wirtz

Bellingham

Kroos

Escócia (John Greechan)

1. Bellingham

2. Vinicius Jr

3. Mbappé

4. Haaland

5. Rodri

6. Yamal

7. Kane

8. Wirtz

9. Carvajal

10. Xhaka

Espanha (Alfredo Relaño)

Vinicius Jr

Rodri

Bellingham

Kroos

Carvajal

Yamal

Mbappé

Foden

Wirtz

Grimaldo

Equador (Patricio Comejo Garcés)

1. Kroos

2. Vinicius Jr

3. N. Williams

4. Mbappé

5. L. Martínez

6. Bellingham

7. Carvajal

8. Odegaard

9. Rodri

10. Palmer

França (Vincent Garcia)

Vinicius Jr

Rodri

Bellingham

Mbappé

Yamal

Kane

L. Martínez

Haaland

Wirtz

Foden

Gana (Michael Oli Adjei)

Rodri

Vinicius Jr

Haaland

Bellingham

Yamal

Carvajal

Kroos

Lookman

Mbappé

Foden

Egito (Inas Mazhar)

Vinicius Jr

Rodri

Bellingham

Carvajal

Mbappé

Haaland

L. Martínez

Kane

Foden

Yamal

Gabão (James Angelo Loundou)

Rodri

Carvajal

L. Martínez

Vinicius Jr

Bellingham

Kroos

Lookman

Haaland

Mbappé

Wirtz

Grécia (Manos Staramopoulos)

Vinicius Jr

Lookman

Rodri

Yamal

Carvajal

L. Martínez

Valverde

Kroos

Bellingham

E. Martínez

Irlanda (Paul Kelly)

1. Rodri

2. Carvajal

3. Bellingham

4. Vinicius Jr.

5. L. Martínez

6. Xhaka

7. Kroos

8. Lookman

9. Foden

10. Kane

Estados Unidos (Paul Kennedy)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Carvajal

5. L. Martínez

6. Yamal

7. Mbappé

8. Kane

9. N. Williams

10. Olmo

País de Gales (Paul Abbandonato)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Bellingham

4. Mbappé

5. Carvajal

6. L. Martínez

7. Yamal

8. Foden

9. Wirtz

10. Haaland

Guiné (Ibrahima Diallo)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. Mbappé

4. Carvajal

5. Valverde

6. Rodri

7. Kroos

8. Saka

9. Carvajal

10. Wirtz

Costa Rica (Rodrigo Antônio Calvo Castro)

1. Rodri

2. Bellingham

3. L. Martínez

4. Yamal

5. Vinicius Jr.

6. Haaland

7. Kane

8. Mbappé

9. Wirtz

10. Carvajal

Dinamarca (Troels Bager)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Haaland

4. Kroos

5. Bellingham

6. Foden

7. Xhaka

8. Mbappé

9. L. Martínez

10. Odegaard

Emirados Árabes (Dafrallah Mouadhen)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. Haaland

4. Mbappé

5. Kane

6. L. Martínez

7. Lookman

8. Yamal

9. Carvajal

10. Kroos

Finlândia (Juha Kanerva)

1. Rodri

2. Haaland

3. Bellingham

4. Kroos

5. Wirtz

6. Rice

7. Yamal

8. Saliba

9. Lookman

10. Carvajal

Geórgia (Zourab Polskhveria)

1. Bellingham

2. Rodri

3. L. Martínez

4. Olmo

5. Vinicius Jr.

6. Kroos

7. Haaland

8. Valverde

9. Yamal

10. Carvajal

Guiné Equatorial (Fernando Abeso)

1. Vinicius Jr.

2. N. Williams

3. Rodri

4. Bellingham

5. Carvajal

6. Haaland

7. Lookman

8. Yamal

9. Olmo

10. Ruben Dias

Haiti (Jean-Pierre Étienne)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. L. Martinez

4. Rodri

5. Carvajal

6. Foden

7. Kane

8. Mbappé

9. Haaland

10. Kroos

Honduras (Francisco Antonio Rivas)

1. Rodri

2. L. Martinez

3. Carvajal

4. Yamal

5. Kane

6. Bellingham

7. Vinicius Jr.

8. Haaland

9. Mbappé

10. Kroos

Hungria (György Szöllősi)

1. Carvajal

2. Rodri

3. Vinicius Jr.

4. Yamal

5. Kane

6. Kroos

7. Haaland

8. Bellingham

9. Olmo

10. Wirtz

Inglaterra (Henry Winter)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Haaland

4. Yamal

5. L. Martinez

6. Carvajal

7. Bellingham

8. Locokman

9. N. Williams

10. Foden

Iraque (Abdul Emam)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Kroos

4. L.Martinez

5. Yamal

6. Vinicius Jr.

7. Rüdiger

8. Haaland

9. Xhaka

10. Saliba

Irã (Siamak Rahmani)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Kane

5. L. Martinez

6. Carvajal

7. Mbappé

8. Haaland

9. Wirtz

10. Kroos

Irlanda do Norte (Gareth Fullerton)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Carvajal

5. N. Williams

6. Yamal

7. Mbappé

8. L. Martinez

9. Kane

10. Haaland

Islândia (Vidir Sigurdsson)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Carvajal

5. L. Martinez

6. Haaland

7. Foden

8. Kroos

9. Mbappé

10. Yamal

Israel (Nadav Jacobi)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Carvajal

4. Bellingham

5. Kroos

6. Yamal

7. L. Martinez

8. Haaland

9. Kane

10. Wirtz

Itália (Paolo Condo)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. L. Martinez

5. Xhaka

6. Yamal

7. Olmo

8. Haaland

9. Mbappé

10. Valverde

Jamaica (André Lowe)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Bellingham

4. Carvajal

5. L. Martinez

6. Yamal

7. Mbappé

8. Kroos

9. Haaland

10. E. Martinez

Japão (Shuichi Tamura)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Xhaka

4. Kane

5. Bellingham

6. Mbappé

7. Foden

8. Haaland

9. Yamal

10. Palmer

Jordânia (Husam Barakat)

1. Vinicius Jr.

2. Bellingham

3. Carvajal

4. Yamal

5. Rodri

6. Wirtz

7. Lookman

8. Kane

9. Mbappé

10. Olmo

Luxemburgo (Jeff Kettenmeyer)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Vinicius Jr.

4. Kroos

5. Mbappé

6. Haaland

7. Wirtz

8. Carvajal

9. Valverde

10. Yamal

Macedônia do Norte (Mario Sotirovski)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Vinicius Jr.

4. L. Martinez

5. Haaland

6. Mbappé

7. Wirtz

8. Lookman

9. Valverde

10. Yamal

Mali (Bobo Tounkara)

1. Vinicius Jr.

2. Rodri

3. Haaland

4. Mbappé

5. E. Martinez

6. Bellingham

7. Foden

8. Yamal

9. Lookman

10. Valverde

Marrocos (Mostafa Badri)

1. Vinicius Jr.

2. Carvajal

3. Rodri

4. Mbappé

5. Bellingham

6. Olmo

7. Haaland

8. N. Williams

9. Lookman

10. L. Martinez

México (Salvador Aguilera)

1. Vinicius Jr.

2. Carvajal

3. Rodri

4. Bellingham

5. Haaland

6. Foden

7. Valverde

8. Kroos

9. Yamal

10. Mbappé

Montenegro (Danilo Mitrovic)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Yamal

4. L. Martinez

5. Haaland

6. Wirtz

7. Bellingham

8. Mbappé

9. Saka

10. Kroos

Namíbia (Sheefeni Nikodemus)

1. Bellingham

2. Rodri

3. Yamal

4. L. Martinez

5. Xhaka

6. Mbappé

7. Carvajal

8. Kroos

9. Kane

10. Haaland

Nigéria (Samm Audu)

1. Lookman

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Rodri

5. Foden

6. Haaland

7. N. Williams

8. Olmo

9. Kane

10. Rüdiger

Noruega (Lars Tjaernaas)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Carvajal

5. L. Martinez

6. Haaland

7. Mbappé

8. Wirtz

9. Yamal

10. Ödegaard

Nova Zelândia (Michael Burgess)

1. Rodri

2. Vinicius Jr.

3. Bellingham

4. Mbappé

5. Yamal

6. Carvajal

7. Haaland

8. Kane

9. L. Martinez

10. Kroos

Omã (Saleh al-Barhi)

1. Carvajal

2. Vinicius Jr.

3. Rodri

4. Wirtz

5. Mbappé

6. Foden

7. Bellingham

8. Haaland

9. Olmo

10. Yamal

Uganda (Darren Allan Kyeyune)

1. Rodri

2. Bellingham

3. Carvajal

4. L. Martinez

5. Kane

6. Mbappé

7. Haaland

8. Vinicius Jr.

9. Foden

10. Lookman

Uzbequistão (Narzulla Saydullaev)

1 - Rodri

2 - Belingham

3 - Vinicius Jr

4 - Carvajal

5 - Mbappé

6 - Kane

7 - Haaland

8 - Yamal

9 - Palmer

10 - Saliba

Holanda (Frans van den Nieuwenhof)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Bellingham

4 - Yamal

5 - L. Martínez

6 - N. Williams

7 - Wirtz

8 - Haaland

9 - Foden

10 - Kroos

Catar (Majed Al-Khelaifi)

1 - Vinicius Jr

2 - Rodri

3 - Bellingham

4 - Mbappé

5 - Kroos

6 - Carvajal

7 - Olmo

8 - Haaland

9 - Vitinha

10 - L. Martínez

Rússia (Constantin Klechtchev)

1 - Vinicius Jr

2 - Rodri

3 - Carvajal

4 - Bellingham

5 - Kroos

6 - Olmo

7 - Mbappé

8 - Haaland

9 - Yamal

10 - Kane

Eslováquia (Erik Farkas)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Bellingham

4 - Carvajal

5 - Kroos

6 - Kane

7 - Mbappé

8 - Foden

9 - Haaland

10 - L. Martínez

Trinidad e Tobago (Serjio DuFour)

1 - L. Martínez

2 - Rodri

3 - Vinicius Jr

4 - Bellingham

5 - E. Martínez

6 - Foden

7 - Carvajal

8 - Palmer

9 - N. Williams

10 - Lookman

Palestina (Mohamad Iraqi)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Bellingham

4 - Haaland

5 - Mbappé

6 - Saka

7 - Ödegaard

8 - Saliba

9 - N. Williams

10 - Kane

Peru (Carlos Salinas)

1 - Carvajal

2 - Rodri

3 - Vinicius Jr

4 - Bellingham

5 - Mbappé

6 - Halland

7 - Valverde

8 - Yamal

9 - L. Martínez

10 - N. Williams

República Democrática do Congo (Sylvie Meya)

1 - Vinicius Jr

2 - Bellingham

3 - Carvajal

4 - Kroos

5 - Kane

6 - Rodri

7 - Valverde

8 - L. Martínez

9 - N. Williams

10 - Mbappé

El Salvador (Bruno Porzio)

1 - Bellingham

2 - Haaland

3 - Kroos

4 - L. Martínez

5 - Olmo

6 - Çalhanoglu

7 - Rodri

8 - Wirtz

9 - Foden

10 - Rúben Dias

Eslovênia (Andrej Stare)

1 - Bellingham

2 - Haaland

3 - Mbappé

4 - L. Martínez

5 - Vinicius Jr

6 - Foden

7 - Kane

8 - Rodri

9 - N. Williams

10 - Wirtz

Tunísia (Abdesslam Dhaifallah)

1 - Rodri

2 - Bellingham

3 - Vinicius Jr

4 - Valverde

5 - Yamal

6 - Haaland

7 - Kane

8 - Xhaka

9 - Foden

10 - Wirtz

Panamá (Campo Estrada)

1 - Vinicius Jr

2 - Yamal

3 - Bellingham

4 - Carvajal

5 - Olmo

6 - Kane

7 - Haaland

8 - L. Martínez

9 - Valverde

10 - Mbappé

Polônia (Maciej Iwanski)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Bellingham

4 - Kroos

5 - Olmo

6 - Carvajal

7 - N. Williams

8 - Mbappé

9 - Kane

10 - Haaland

República Tcheca (Stanislav Hrabe)

1 - Rodri

2 - Kroos

3 - Yamal

4 - L. Martínez

5 - Bellingham

6 - Haaland

7 - Kane

8 - Omo

9 - Vinicius Jr

10 - Carvajal

Senegal (Idrissa Sané)

1 - Vinicius Jr

2 - Bellingham

3 - Rodri

4 - Carvajal

5 - Foden

6 - L. Martínez

7 - Yaal

8 - Haaland

9 - Wirtz

10 - Lookman

Suécia (Anders Bengtsson)

1 - Rodri

2 - Bellingham

3 - Vinicius Jr

4 - Carvajal

5 - Haaland

6 - L. Martínez

7 - Kroos

8 - Yamal

9 - Foden

10 - Mbappé

Turquia (Fatih Dogan)

1 - Vinicius Jr

2 - Rodri

3 - Çalhanoglu

4 - Bellingham

5 - L. Martínez

6 - Foden

7 - Carvajal

8 - Yamal

9 - Kane

10 - Mbappé

Paraguai (Rúben Dario Da Rosa)

1 - Vinicius Jr

2 - Mbappé

3 - Bellingham

4 - Rodri

5 - Yamal

6 - Kroos

7 - Foden

8 - Haaland

9 - Carvajal

10 - Valverde

Portugal (Antonio Tadela)

1 - Rodri

2 - Kroos

3 - Bellingham

4 - Haaland

5 - Vinicius Jr

6 - Yamal

7 - Lookman

8 - Vitinha

9 - Mbappé

10 - Grimaldo

Romênia (Emanuel Rosu)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Carvajal

4 - Yamal

5 - Haaland

6 - Foden

7 - Bellingham

8 - Mbappé

9 - Kroos

10 - Olmo

Sérvia (Zoran Stojadinovic)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Haaland

4 - Yamal

5 - Bellingham

6 - Mbappé

7 - Rúben Dias

8 - Carvajal

9 - Kroos

10 - Foden

Suíça (Daniel Visentini)

1 - Vinicius Jr

2 - Rodri

3 - Bellingham

4 - Carvajal

5 - L. Martínez

6 - Foden

7 - Haaland

8 - Yamal

9 - Mbappé

10 - Kane

Ucrânia (Igor Linnyk)

1 - Rodri

2 - Carvajal

3 - Bellingham

4 - Vinicius Jr

5 - Yamal

6 - Wirtz

7 - L. Martínez

8 - Foden

9 - Mbappé

10 - Lookman

Uruguai (Álvaro González Marquez)

1 - Rodri

2 - Kroos

3 - Vinicius Jr

4 - Bellingham

5 - Haaland

6 - Carvajal

7 - L. Martínez

8 - Valverde

9 - Yamal

10 - Ödegaard

Venezuela (Francisco Blavia)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Bellingham

4 - L. Martínez

5 - Carvajal

6 - Kroos

7 - Yamal

8 - Kane

9 - Foden

10 - Haaland

Zâmbia (Mathews Kabamba)

1 - Rodri

2 - Vinicius Jr

3 - Bellingham

4 - Mbappé

5 - Kane

6 - N. Williams

7 - Carvajal

8 - L. Martínez

9 - Olmo

10 - Lookman