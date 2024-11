Atlético-MG x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Brasil

O campeão da Copa do Brasil de 2024 será conhecido na tarde deste domingo. Flamengo e Atlético-MG disputarão o segundo e decisivo confronto do mata-mata nacional a partir das 16 horas, de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da TV Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video.

O Rubro-Negro abriu vantagem na disputa com uma vitória por 3 a 1 no último domingo, no Maracanã. Com uma atuação de gala, os comandados de Filipe Luis deram um passo importante para conquistar o quinto título da competição.

O Galo, que chegou a estar perdendo por 3 a 0, alcançou um gol no final da partida e ganhou confiança na possibilidade de reverter a vantagem do adversário atuando diante de sua torcida. Para ser campeão, o Atlético-MG precisa vencer por três gols ou mais de diferença, enquanto uma vitória por dois gols levará à decisão do título nos pênaltis. Para o Fla, uma derrota por um gol, empate ou vitória por qualquer placar garante o caneco.

Diante da situação, o técnico Gabriel Milito deve fazer modificações nos onze que iniciarão a partida, aproveitando as observações feitas no jogo de ida. Rubens, que não foi bem no Maracanã, deve dar lugar a Zaracho. Outro que está com chances de ganhar um lugar na equipe é Alan Kardec, autor do gol no último domingo, e que deu nova vida ao time ao entrar no segundo tempo.

No Flamengo, que poupou a maior parte de seus titulares no confronto da última quarta-feira contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, todos os jogadores que atuaram no jogo de ida estão à disposição. O meia Arrascaeta, que vem sofrendo com dores no joelho, garantiu que jogará, mesmo no sacrifício. Além disso, Erick Pulgar e Bruno Henrique, que estavam suspensos, retornam. Já Luiz Araújo, recuperado de lesão, está entre os relacionados para a partida.

Para chegar à final, o Flamengo passou por Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians, enquanto que o Atlético eliminou Sport Recife, CRB-AL, São Paulo e Vasco da Gama.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: Domingo, 10 de novembro de 2024



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa)



VAR: Daiane Muniz (SP-Fifa)

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Zaracho; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta e Gerson; Michael e Gabigol



Técnico: Filipe Luis