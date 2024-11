Atlético-MG: Arana teve apoio de técnico do Flamengo após 'drama parecido'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Titular e em boa fase, Guilherme Arana luta por mais uma conquista no Atlético-MG. Em um dos momentos mais difíceis da carreira, porém, recebeu o apoio de Filipe Luís, hoje técnico do Flamengo. Ele também foi lateral-esquerdo e viveu um drama parecido.

A lesão

Arana sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo em setembro de 2022. À época, a situação o tirou de uma iminente convocação para a Copa do Mundo, que naquele ano foi disputada entre novembro e dezembro. Os laterais esquerdos de Tite no Mundial foram Alex Sandro e Alex Telles.

Jogadores se manifestaram e mandaram mensagens ao lateral pelas redes sociais. Filipe Luís, primeiramente, fez uma postagem em que desejava força e dizia: "que você se recupere bem e continue brilhando nos gramados. O Brasil está com você".

Então ala esquerdo do Flamengo, Filipe Luís tinha total noção do cenário que Arana atravessava. Ele viveu algo parecido anos antes, e lembrou após vitória sobre o São Paulo que fez o time rubro-negro alcançar a final da Copa do Brasil daquele ano.

Muito triste. Eu vivi o que o Arana viveu. Em 2010, quebrei a perna e perdi a Copa do Mundo. É um momento em que me senti sem chão, não conseguia entender por que estava acontecendo aquilo. Um jogador desse nível, o que o Arana veio fazendo? Era um jogador praticamente garantido na Copa do Mundo, acredito, e acabou perdendo. É muito triste. Falei com ele e tenho certeza que ele vai poder dar a volta por cima. Filipe Luis, na zona mista, à época

Filipe Luis, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Cruzeiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Arana retornou aos gramados em junho do ano passado. Desde então, recuperou espaço no time e voltou à boa fase no Galo. Na atual temporada, foram, até aqui, 50 jogos, cinco gols e 4.165 minutos em campo.

Ele está no Atlético-MG desde 2020. Neste período, conquistou o Brasileiro e Copa do Brasil de 2021, a Supercopa do Brasil de 2022 e os Mineiros de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Filipe Luis foi convocado para a Copa do Mundo de 2018. No ano seguinte, ele chegou ao Flamengo e integrou uma geração vitoriosa, que teve conquistas como as Libertadores de 2019 e 2022 e os Brasileiros de 2019 e 2020.

Ele pendurou as chuteiras no ano passado e virou treinador. O ex-lateral iniciou no sub-17, mas ainda em 2024 chegou ao sub-20, após saída de Mario Jorge — que foi para a seleção sub-17 da Arábia Saudita —, e alcançou o profissional após demissão de Tite.