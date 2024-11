Ele viu título pela TV na Cidade do Galo e vê final de 2024 como 'especial'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Da Cidade do Galo à final da Copa do Brasil na Arena MRV. Cria da base do Atlético-MG, o atacante Alisson vive expectativa diferente para o duelo com o Flamengo, neste domingo.

Em 2021, acompanhei aquela conquista pela TV enquanto morava na Cidade do Galo e, agora, posso estar em campo, fazendo história também. Alisson

O sonho do 'cria'

Alisson chegou ao Atlético-MG ainda para o sub-17. No ano passado, ele foi promovido ao elenco profissional, e é um dos mais novos do atual grupo — tem 19 anos.

O Galo conquistou a Copa do Brasil pela última vez em 2021. À época, Alisson morava na Cidade do Galo e tinha apenas o sonho de, um dia, alcançar o topo do pódio pelo clube.

Naquela ocasião, os mineiros bateram o Athletico-PR. O time comandado por Cuca, e que já tinha Hulk como uma das estrelas, venceu no Mineirão por 4 a 0 e na Arena da Baixada por 2 a 1.

Para mim, poder viver uma final de Copa do Brasil tem sido algo muito especial. Sou um dos mais novos do elenco, cria do clube. Em 2021, acompanhei aquela conquista pela TV enquanto morava na Cidade do Galo e, agora, posso estar em campo, fazendo história também. É, sem dúvida, um privilégio Alisson

Alisson, do Atlético-MG Imagem: Pedro Souza / Atlético-MG

A missão, desta vez, é diferente. A equipe de Milito perdeu para o Flamengo, no Maracanã, por 3 a 1, e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para levar o título no tempo regulamentar.

Sabemos que a Massa esgotou os ingressos em questão de horas e que o estádio vai estar um caldeirão, daquele jeito que todo jogador gosta. Por tudo que já vivemos lá dentro esse ano, temos certeza que eles vão jogar junto e vão ser fundamentais na busca por nosso primeiro título na Arena Alisson

Alisson foi acionado contra o próprio Flamengo. Ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo. na vaga de Guilherme Arana. Nas últimas partidas, atuou contra Fluminense, Fortaleza, Vasco, Internacional e Atlético-GO, pelo Brasileiro.

O jovem já foi elogiado pelo técnico Milito. Em maio, após vitória sobre o Caracas, da Venezuela, o treinador falou sobre o atacante. "Alisson é um garoto jovem, com muito potencial. Onde vai chegar? Não sabemos, mas imaginamos que, por sua condição futebolística, vai chegar muito longe. Tem aspectos a melhorar, mas tem muito talento. Agora, ele tem de se convencer, de não se limitar. Cada dia mais e mais. Nós ajudaremos para que seja cada dia melhor. Condições e talento têm de sobra. É muito bom".