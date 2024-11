Após susto inicial, Corinthians vira contra o Vitória e chega a quarto triunfo seguido no Brasileiro

O Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão teve um susto inicial com falha de Hugo Souza, mas conseguiu a virada e chegou ao quarto triunfo seguido na liga nacional.

O Vitória começou melhor e abriu o placar com Alerrandro, recebendo "presente" de Hugo Souza na saída de bola. O Timão empatou com Yuri Alberto ainda no primeiro tempo e virou na segunda etapa, com Memphis Depay. O meia Rodrigo Garro participou dois dois gols, com passes precisos.

Como consequência do resultado positivo, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 41 pontos. Já o Vitória caiu para a 13ª colocação, permanecendo com 38 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cruzeiro, em Itaquera, no dia 20 (quarta-feira). Já o Vitória visita o Criciúma no mesmo dia.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado no Barradão. Logo aos nove minutos, Hugo Souza chutou mais o chão do que a bola e entregou a posse para o atacante Alerrandro que, sem goleiro, apenas concluiu para o fundo das redes.

O Corinthians respondeu aos 24 minutos, com Yuri Alberto. Memphis Depay achou Rodrigo Garro na entrada da área, e o argentino serviu o camisa 9, que finalizou com a perna esquerda para deixar tudo igual.

Até o intervalo, o Timão teve as melhores chances. Aos 42, Yuri aproveitou desvio na finalização de Memphis e colocou o goleiro Lucas Arcanjo para trabalhar. Aos 50, Memphis enganou a defesa mandante e, com a direita, finalizou próximo do ângulo da meta adversária.

Segundo tempo

Aos seis minutos, o Vitória teve ótima chance com Gustavo Mosquito. O ponta recebeu passe na medida de Cáceres, mas parou em grande intervenção de Hugo Souza. No rebote, Gustavo Henrique travou a nova finalização do atacante ex-Corinthians.

Aos 20, o Timão teve boa chance com Garro. Fagner tabelou com Breno Bidon e cruzou na medida para o camisa 10 que, de primeira, chutou sem direção. Logo em seguida, o Vitória respondeu com Mosquito, que cruzou e Félix Torres por pouco não desviou para o próprio gol.

Aos 26 minutos, o Corinthians virou a partida com Memphis Depay. O holandês recebeu na medida de Garro e, cara a cara com Lucas Arcanjo, empurrou a bola para o fundo do gol.

Nos minutos finais, o Vitória tentou empurrar o Corinthians, mas esbarrou nas limitações técnicas de seus jogadores. O Timão segurou o resultado e garantiu os três pontos fora de casa.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 2 CORINTHIANS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 9 de novembro de 2024, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões amarelos: José Martínez, Fagner (Corinthians); Luan, Carlos Eduardo, Everaldo e Raul Cáceres (Vitória)

Gols: Alerrandro, aos 9 do 1ºT (Vitória); Yuri Alberto, aos 24 do 1ºT, e Memphis Depay, aos 24 do 2ºT (Corinthians)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo (PK); Luan (Janderson), Filipe Machado (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Carlos Eduardo (Everaldo), Gustavo Mosquito (Zé Hugo) e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Breno Bidon), Raniele (Alex Santana), Carrillo (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz