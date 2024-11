André Silva celebra gol decisivo em triunfo do São Paulo, e Luciano agradece apoio da torcida no Morumbis

O São Paulo venceu o Athletico-PR, por 2 a 1, na noite deste sábado, no Estádio do Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano abriu o placar, Julimar ampliou e André Silva anotou no fim para garantir o triunfo do Tricolor.

André Silva precisou de menos de cinco minutos para resolver o jogo e em sua primeira chance, após entrar na vaga de Calleri fez o gol da vitória são-paulina. Ele dedicou o gol à família e exaltou o trabalho do grupo.

"A gente trabalha para caramba para colocar o São Paulo onde ele merece e quando a gente entra no jogo, tem que entrar focado para garantir a vitória, ainda mais dentro de casa. Voltar a jogar aqui é maravilhoso, diante do torcedor, vencer é melhor ainda. Queria dedicar esse gol à minha filha, que está fazendo aniversário hoje, à minha mulher, minha mãe, irmão e ao grupo que está trabalhando para caramba para dar o melhor nos jogos", disse André Silva, que foi parabenizado por Luciano, ao SporTV.

"Parabéns. Está sempre trabalhando, esperando a oportunidade. Quando ele entrou, falei 'vamos que vai sobrar a bola'. Sobrou e ele fez o gol", disse o camisa 10 que abriu o caminho da vitória. Luciano ainda exaltou a presença dos mais de 34 mil torcedores que marcaram presença no Morumbis.

"Jogar longe de casa é sempre bem difícil, ruim. Ficamos um período sem jogar aqui. precisamos desse jogo e da vitória para a torcida. Agradecer o apoio dos torcedores que em uma noite fria, com chuva, compareceram e nos ajudaram a sair vitoriosos. É descansar e depois focar na próxima final que é contra o Bragantino", declarou Luciano.