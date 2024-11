Abel revela quais jogadores da base do Palmeiras devem subir em 2025

O técnico Abel Ferreira está de olho nas Crias da Academia e tem em mente quais atletas da base devem subir para a equipe profissional na próxima temporada. Depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador nomeou alguns dos atletas que estão na mira da comissão técnica.

"Acreditamos nos jogadores que temos. O Luighi já jogou conosco. Tem o Thalys que está fazendo uma temporada fantástica e seguramente já sabemos quem vai subir da equipe B para a A. Contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo, Benedetti, zagueiro canhoto. É o que temos feito desde que chegamos aqui: competir e construir. Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar", disse.

Desses citados pelo treinador, apenas Luighi fez sua estreia no time principal. O atacante de 18 anos ainda divide as atenções com o sub-20, categoria pela qual ainda disputa a Copa do Brasil. Na equipe comandada por Abel Ferreira, fez três jogos, todos saindo do banco de reservas e tem um gol marcado.

Enquanto isso, o meio-campista Figueiredo e o zagueiro Benedetti já ficaram à disposição do treinador para alguns compromissos na equipe de cima, mas não chegaram a entrar em campo. O primeiro voltou a campo há pouco tempo depois de se recuperar de cirurgia no joelho. Já o defensor é um dos titulares na base.

Thalys, por sua vez, nem chegou a ser relacionado pelo treinador. Mas seu desempenho na base despertou o interesse de Abel e o artilheiro está no radar. Camisa 9 no sub-20, Thalys tem 31 gols em 42 jogos pela equipe comandada por Lucas Andrade.

No atual elenco, oito dos 29 jogadores são formados nas categorias de base do clube. São eles: Mateus (goleiro), Vanderlan (lateral), Michel, Vitor Reis e Naves (zagueiros), Gabriel Menino e Fabinho (meio-campistas) e Estêvão (atacante). Ainda, neste ano, o Alviverde perdeu duas de suas joias, que foram vendidas à Europa: Endrick e Luis Guilherme. O treinador lembrou as perdas no meio da temporada e citou a dupla.

"Fomos das equipes com mais jogadores com evidência que perdemos no meio do ano. Nomeadamente Endrick e Luis Guilherme. O Luan também. Era um dos capitães, mas pelas circunstâncias, não tivemos como", declarou o treinador.