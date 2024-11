Abel Ferreira prestigia time feminino do Palmeiras em semifinal do Paulistão

Abel Ferreira marcou presença em um dos camarotes do Allianz Parque neste sábado para prestigiar o time feminino do Palmeiras, que enfrentou a Ferroviária, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira estava acompanhado da presidente do clube, Leila Pereira. Das tribunas, o comandante alviverde viu o Palmeiras sair atrás em cobrança de pênalti, mas, posteriormente, vibrou com a virada e, consequentemente, a classificação da equipe para a grande final do Paulistão feminino.

O time feminino do Palmeiras agora aguarda a definição de quem será seu adversário na decisão do Estadual. Neste domingo, Corinthians e São Paulo entram em campo às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira preferiu não se desligar do Palmeiras durante a sua folga. Após a vitória sobre o Grêmio, na última sexta-feira, no Allianz Parque, o treinador português deu um descanso aos seus jogadores, mas, em meio a essa pausa, preferiu seguir conectado com o clube, prestigiando o time feminino na companhia da presidente Leila Pereira.

Abel Ferreira terá 12 dias de intervalo até o próximo compromisso do Palmeiras na temporada, que acontece dia 20 de novembro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Desta forma, o treinador terá tempo suficiente para descansar seus jogadores e trabalhar a fundo alguns aspectos de jogo para, quem sabe, ser novamente campeão brasileiro.