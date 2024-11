Abel exalta resiliência do Palmeiras e vê triunfo contra Grêmio como resposta: "Era ganhar ou ganhar"

Em um jogo de muita insistência, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em duelo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão anotou o único gol palmeirense, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira valorizou o que definiu como "brilhante jogo" e viu o triunfo contra os gaúchos como uma "resposta" após derrota no Derby.

"Somos o melhor ataque, mesmo assim (com chances perdidas). É sinal de trabalho da nossa comissão e jogadores. Tem tudo a ver com lado mental, não com trabalho, dedicação, a quantidade de vezes que finalizamos, com ou sem oposição. Não tem nada a ver com isso, mas com a ansiedade que os nossos jogadores têm. No último jogo, realmente, o pior foi o resultado. Na minha opinião, fizemos um jogo suficiente para criar como criamos e fazer gols e hoje também. Fomos imagem do que é nossa equipe, espírito, resiliência, gol anulado, falhar debaixo da baliza, bola no poste. Nossa equipe é isso, ficou bem evidente, como trabalhamos, nos entregamos desde o primeiro segundo até o último. Fizemos um brilhante jogo, pena não ter traduzido em quatro, cinco, seis gols", declarou.

Mais uma vez, o Palmeiras teve alto volume ofensivo de jogo, mas não conseguiu converter muitas chances. O cenário foi parecido com o que aconteceu contra o Corinthians, oportunidade em que o Verdão teve chance de resolver o jogo nos primeiros 30 minutos, mas não foi eficaz.

Diante do Grêmio, o Alviverde finalizou a gol mais de 30 vezes e marcou um gol. No primeiro tempo, Mauricio chegou a abrir o placar, aos 34 minutos, mas teve o lance anulado por impedimento. Abel destacou a resiliência dos jogadores de buscar a todo custo o gol que deu a vitória ao time.

"Contra o Corinthians não conseguimos reproduzir, fato, sentimos um pouquinho desse nervosismo durante o jogo. Talvez essa ansiedade não deu calma e tranquilidade para fazer os gols. Vocês usam a expressão de não ser afobado na hora de finalizar. Felizmente hoje conseguimos fazer pelo menos um gol. Concordo, houve essa ansiedade no jogo, em alguns momentos, mas reconheço que os jogadores foram sempre resilientes e nossa equipe acredita sempre, sabem disso", seguiu.

"Tem a ver com o que aconteceu no último jogo. Acreditávamos que poderíamos ir a casa do adversário que está lutando para não cair e ganhar o jogo até porque estamos lutando para ser campeões. E claro nossos torcedores ficaram chateados, com todo direito, assim como cada um de nós. Vínhamos desde 21 de agosto que temos só o Brasileiro, não foi contra o Corinthians que treinamos mais ou menos, ou descansamos mais ou menos", continuou.

"A cobrança é minha, nossa e sobretudo do próprio jogador. Às vezes essa cobrança, faz com que a ansiedade atrapalhe. Essa é uma. A pressão de ter que ganhar é outra e o mau resultado. Não má exibição, aos meus olhos. Fomos nós que não fomos efetivos na forma em que defendemos e atacamos na casa do adversário, que fez apenas cinco ou seis arremates. Disse isso aos jogadores, o resultado é péssimo. E, amo meus jogadores porque eles odeiam perder. Mas tínhamos que dar hoje uma resposta. Era ganhar ou ganhar", finalizou.

Com o resultado, o Verdão segue na vice-liderança, com 64 pontos, agora três a menos que o Botafogo. O Palmeiras volta a campo no próximo dia 20, quando enfrenta o Bahia. O duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão acontece às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).