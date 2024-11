Zagueiro do Santos, Jair atrai interesse de clube italiano

A janela de transferências ainda nem abriu, mas os clubes europeus já estão se movimentando. A Atalanta, da Itália, está interessada em Jair, do Santos.

O clube italiano ainda não enviou uma proposta oficial, mas já monitora de perto a situação do jovem zagueiro. O valor pode chegar a 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões). A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Jair é tratado como uma das grandes joias do Peixe. O defensor de 19 anos disputou 23 jogos nesta temporada, sendo 19 como titular.

O zagueiro, aliás, foi cobiçado na última janela de transferências. O Santos recusou propostas do Botafogo e do Porto pelo Menino da Vila. Na época, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o garoto só sairia caso algum clube pagasse a sua multa, que é de 70 milhões de euros (R$ 386,7 mi).

Jair foi promovido ao time profissional em 2023, mas voltou ao sub-20 no começo deste ano para passar por um período de recondicionamento físico.

O zagueiro foi reintegrado ao time de cima e assumiu a titularidade no início de julho. Ele vinha formando dupla com Gil na equipe do técnico Fábio Carille, mas está entregue ao Departamento Médico do clube devido a uma inflamação do músculo do quadril direito.

Jair renovou o seu contrato com o Santos em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026. A janela de transferências da Europa abre no dia 1º de janeiro e tem duração de pouco mais de um mês.