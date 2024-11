Vitória x Corinthians: veja onde assistir à partida pela 33ª rodada do Brasileirão

O Corinthians mede forças com o Vitória neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

A partida será transmitida pelo canal Premiere, através do serviço de pay per view. Você, ainda, pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega embalado pela vitória no clássico com o Palmeiras, na última segunda-feira. São três triunfos no Brasileirão de forma seguida, sequência que tirou a equipe de Ramón Díaz da zona de rebaixamento.

O Timão, no momento, ocupa a 13ª posição da tabela de classificação da Série A, com 38 pontos. A vantagem sobre o Z4 é de quatro pontos.

Do outro lado, o Vitória também vem de três vitórias consecutivas e está uma posição acima do Corinthians, também com 38 pontos. Na última rodada, o Leão, comandado por Thiago Carpini, venceu o Athletico-PR.