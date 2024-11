Vinicius Júnior perdeu Bola de Ouro para Rodri por 41 pontos

O brasileiro Vinicius Júnior, astro do Real Madrid, ficou 41 pontos atrás do volante espanhol Rodri, do Manchester City, na votação da Bola de Ouro, premiação da revista francesa France Football que elege o melhor jogador do mundo. A informação foi divulgada pelo jornal francês L'Équipe.

O camisa sete do Real Madrid ficou com a segunda colocação, melhor posição de um brasileiro na premiação desde Kaká, eleito melhor do mundo em 2007. O jogador brasileiro ficou à frente de nomes como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid.

De acordo com o veículo francês, 99 jurados participaram da votação e deram o seu top-10. O primeiro colocado conquistou 15 pontos, enquanto o segundo levou 12. Depois, a pontuação diminuiu para 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.

Vinicius Júnior não foi incluído no top-10 de apenas três dos 99 jornalistas. Já Rodri ficou de fora da lista de cinco jurados.

Até a premiação, que aconteceu no dia 28 de outubro, Vinicius Júnior era o grande favorito para levar o troféu e devolver o Brasil ao topo após 17 anos. No entanto, o Real Madrid foi informado horas antes do evento que o brasileiro não havia conquistado o prêmio. Sabendo da informação, Vini e o clube espanhol não compareceram na cerimônia.