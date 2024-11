Vegetti disputa com Hulk liderança entre maiores finalizadores do Brasileirão

Além de o Vasco brigar por melhores posições na reta decisiva do Brasileirão, o atacante Pablo Vegetti terá uma disputa particular com o veterano Hulk, do Atlético-MG. Os dois são os maiores finalizadores da competição nacional.

Segundo dados da SofaScore, Hulk lidera a lista, com 3.4 finalizações por jogo no Brasileirão. Vegetti aparece na segunda colocação da lista, com 3.3.

O terceiro colocado está bem longe em relação a Hulk e Vegetti. O meia Raphael Veiga, do Palmeiras, contabiliza uma média de 2.7 finalizações por partida.

Curiosamente, tanto Hulk como Vegetti não estão na liderança nos arremates certos - ambos têm 1.1 por partida. O melhor é Pedro, do Flamengo, com 1.3, seguido por Borré, do Internacional, com 1.2.