Trio atinge 70 participações e é responsável por quase 80% dos gols do Corinthians em 2024

O Corinthians já balançou as redes 89 vezes na temporada de 2024. E quase 80% destes gols têm participação direta de três nomes do elenco: Romero, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Juntos, os três já somam 70 participações em tentos, neste ano. São 31 para Yuri Alberto, 21 de Garro e 18 com Ángel Romero. Os números correspondem a 78% dos gols marcados pelo Timão nesta temporada.

Yuri cresceu de produção a partir da segunda metade de 2024. Ele começou bem e teve oscilação, principalmente em meio à saída de António Oliveira e a chegada de Ramón Díaz, mas voltou somar bons números nos últimos meses.

O camisa 9 é responsável por 25 bolas na rede e seis assistências em 52 partidas neste ano. Ele, portanto, é artilheiro do time na temporada de maneira disparada.

Garro, por sua vez, soma dez tentos e dez passes para gols. Ele atingiu os números com as participações no Derby, na última segunda-feira. O argentino abriu o placar e deu assistência para Yuri Alberto fazer o segundo.

Já Romero tem 14 tentos e quatro passes para gol, mesmo não sendo titular absoluto, diferentes dos outros dois. Ele, portanto, está a apenas dois de chegar a 20 participações.

Se o paraguaio chegar ao feito, ele, ao lado de Yuri e Garro, repetirá uma marca que ocorreu pela última vez em 2015. Naquele ano, três atletas do Corinthians participaram de pelo menos 20 gols. Jadson teve 42, enquanto Vagner Love e Renato Augusto somaram 20.

Decisivo, o trio ajudou o Timão a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe é a 13ª colocada, com 38 pontos, quatro acima do Z4.

O próximo compromisso do Corinthians, que vem de três vitórias seguidas, é contra o Vitória, neste sábado. O duelo, válido pela 33ª rodada da Série A, está marcado para as 16h30 (de Brasília), no Barradão.