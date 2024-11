Serginho agrada em reta final e pode contar com fator Neymar para ficar no Santos

Com uma lesão muscular, Serginho pode não jogar mais pelo Santos em 2024. O meia, no entanto, deixou uma boa impressão nesta reta final de temporada e pode contar com uma ajuda especial para ficar no Peixe para o próximo ano.

O jogador de 33 anos está emprestado pelo Maringá, do Paraná, até o final da temporada. Contudo, caso o Alvinegro Praiano consiga concretizar o sonho de repatriar Neymar já em janeiro de 2025, Serginho pode ficar em definitivo na Vila Belmiro.

Isso porque o meia é 'parça' de Neymar, que vê com bons olhos a chance de jogar com amigos no Brasil.

Além do fator extracampo, Serginho agradou nas última rodadas da Série B. Ele foi titular nos últimos três compromissos (Ceará, Ituano e Vila Nova). Neste período, marcou um gol e deu uma assistência.

O atleta, porém, viveu altos e baixos em sua trajetória no Santos. Ele conviveu com críticas da torcida e amargou a reserva em diversas oportunidades.

Ao todo, são 19 compromissos, sendo nove como titular, com duas bolas na rede e três passes para tentos.

Sem Serginho, o Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.