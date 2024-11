Sem Fernandinho e Thiago Heleno, Athletico-PR divulga relacionados para enfrentar o São Paulo

O Athletico-PR divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade são as ausências de Fernandinho e Thiago Heleno.

O volante ficou de fora do duelo para aprimorar a parte física, enquanto o zagueiro virou desfalque por estar com dores musculares. A dupla não viajou com o elenco para São Paulo, onde acontece o duelo. As equipes se enfrentam neste sábado, no Morumbis, às 21h (de Brasília).

Fernandinho não vem sendo titular, então o meio-campo do Furacão deve seguir com a mesma base dos últimos jogos. Já Thiago Heleno é titular indiscutível na zaga da equipe. Ele jogou durante todos os 90 minutos nas últimas quatro partidas do Athletico-PR.

Relacionados para #SPFCxCAP. O meia Fernandinho, em aprimoramento físico, e o zagueiro Thiago Heleno, com dores musculares, não viajaram.

O paraguaio Gamarra deve ser o escolhido pelo técnico Lucho González para substituir Thiago Heleno. Ele foi titular na derrota do Athletico-PR para o Corinthians, por 5 a 2.

Além da dupla, Lucho também não poderá contar com Cuello e Nikão. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vitória e terá que cumprir suspensão, enquanto o segundo é desfalque por pertencer ao São Paulo. Mastriani, Canobbio, Christian e Madson - lesionados - também desfalcam o Furacão.

O Athletico-PR precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos, um a menos que o RB Bragantino, primeiro time fora do Z4.

Veja os atletas do Athletico-PR relacionados para o duelo contra o São Paulo

Goleiros: Léo Linck, Matheus Soares e Mycael;

Defensores: Arthur Dias, Fernando, Kaique Rocha, Léo Derik, Léo Godoy, Lucas Belezi, Lucas Esquivel, Marcos Victor e Mateo Gamarra;

Meio-campistas: Bruno Praxedes, Bruno Zapelli, Dudu, Erick, Felipinho, Gabriel, João Cruz e Zé Vitor;

Atacantes: Di Yorio, Emersonn, Julimar e Pablo.