São Paulo x Athletico-PR: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

O São Paulo recebe o Athletico-PR, neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para começar às 21h (de Brasília), no Morumbis.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O São Paulo, atualmente na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos conquistados, superou a fase de oscilação e soma três jogos de invencibilidade. Na última rodada, o Tricolor paulista visitou o Bahia na Arena Fonte Nova e venceu por 3 a 0. Luiz Gustavo, Lucas Moura e Wellington Rato anotaram os gols dos visitantes.

A principal meta do time comandado por Luis Zubeldía é uma vaga direta via Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América de 2025. O São Paulo está a dois pontos do Internacional (56), quinto colocado, e a quatro do Flamengo (58), quarto lugar.

Com a vitória no confronto direto contra o Bahia, o São Paulo abriu vantagem de oito pontos para o sétimo colocado.

Do outro lado, o Athletico-PR atravessa por um momento completamente oposto. O Furacão luta ponto a ponto para se afastar da zona de rebaixamento e, atualmente, ocupa a 17ª posição, com 34 unidades contabilizadas. Vale destacar que a equipe rubro-negra tem uma partida a menos em relação aos demais concorrentes.

Na última rodada, o Athletico-PR foi derrotado pelo Vitória, por 2 a 1, na Ligga Arena.