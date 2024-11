São Paulo x Athletico-PR: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Athletico-PR medem forças na noite deste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis.

Este será o retorno do time tricolor à sua casa. A última partida da equipe no estádio foi contra o Botafogo, pela Copa Libertadores, no dia 25 de setembro. O palco recebeu shows do cantor Brunos Mars e teve seu gramado trocado após as apresentações. Neste período, o São Paulo mandou jogos em Brasília e em Campinas.

O Tricolor vem de vitória no Brasileirão, sobre o Bahia, e mira a vaga na Libertadores de 2025. A equipe de Zubeldía, no momento, ocupa o sexto lugar da tabela, com 54 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Flamengo.

O treinador argentino terá desfalques importantes. O zagueiro Arboleda, com um trauma na perna direita, e o lateral Welington, que sofreu um edema na coxa esquerda, estão de fora.

Por outro lado, o volante Alisson, recuperado de uma fratura no tornozelo direito, está relacionado para o jogo. Desta forma, ele volta a ficar à disposição de Zubeldía após quatro meses.

O Athletico-PR, por sua vez, vive uma fase terrível. O Furacão ganhou apenas uma das sete partidas sob comando do ídolo Lucho González e está afundado na zona de rebaixamento. O time ocupa o 17º lugar, com 34 pontos.

Pressionados, os paranaense têm as baixas dos contundidos Madson, Fernandinho, Christian, Canobbio e Mastriani. O atacante Nikão, emprestado pelo São Paulo, e Cuello, suspenso, completam a lista de ausências.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 9 de novembro de 2024 (sábado)



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

ATHLETICO-PR: Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Felipinho e Bruno Zapelli; João Cruz, Julimar e Pablo.



Técnico: Lucho González