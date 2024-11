São Paulo vence o Flamengo por dois pontos e conquista sexto triunfo no NBB

O São Paulo superou o Flamengo na noite desta quinta-feira, pelo NBB. A vitória tricolor no Ginásio do Morumbis foi apertada, por apenas dois pontos de diferença (77 a 75). Este foi o sexto triunfo da equipe paulista em oito jogos na competição.

A vitória é importante para a disputa da parte de cima da tabela do NBB. Ao superar o Flamengo, o São Paulo fica na quarta posição, com 14 pontos. Já os cariocas, que tiveram uma sequência de quatro vitórias interrompida, caem para o terceiro lugar, com 16 pontos.

O destaque do Tricolor na partida foi Paulo Lourenço, com 14 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Rubro-Negro, Franco Balbi e Kayo alcançaram a mesma quantidade de pontos cada um, mas não conseguiram ajudar o time da Gávea a conquistar a vitória.

O São Paulo foi mais intenso no primeiro quarto, liderando por 25 a 18. No segundo período, o Flamengo se recuperou, e a partida foi para o intervalo com o placar de 38 a 36 para os donos da casa.

No terceiro quarto, o Tricolor voltou mais ligado e ampliou sua vantagem, fechando a etapa em 58 a 53. No último período, o Flamegno foi para cima e a defesa do São Paulo apareceu, segurando os ataques para garantir a vitória em 77 a 75.

O São Paulo volta à quadra na próxima segunda-feira, contra o São José, às 19h30 (de Brasília), fora de casa. Enquanto o Flamengo recebe o União Corinthians, nas mesma data, às 20h.