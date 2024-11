Santos convida Neymar para assistir jogo contra o CRB na Vila

O Santos pode contar com uma presença ilustre na Vila Viva Sorte no próximo dia 16, no duelo contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neymar foi convidado para assistir ao jogo, que será o último do Peixe como mandante no torneio.

O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, estará no Brasil para o aniversário de sua filha, Mavie, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A celebração está marcada para sábado, dia anterior à partida.

A informação foi inicialmente divulgada pela Trivela.

A possível presença de Neymar na Vila aquece a expectativa do Santos de contar com o jogador em 2025. A alta cúpula alvinegra marca de perto o ídolo, que pode rescindir o seu contrato com o clube árabe no final deste ano.

O atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa. Ele havia acabado de retornar de uma grave contusão no joelho.

Caso Neymar confirme presença no duelo com o CRB, será o quarto compromisso do Peixe que ele acompanha in loco em pouco mais de um ano.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Além disso, no último sábado, Neymar ligou de vídeo para os jogadores do Santos, após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente garantiu o time na elite do futebol.