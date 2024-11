Quando Bayern, Dortmund e Leverkusen jogam? Alemães vivem "doce ressaca"

Bayern de Munique (1º), Borussia Dortmund (5º) e Bayer Leverkusen (4º) jogam fora de casa no sábado (9) contra equipes da parte de baixo da tabela do Campeonato Alemão, respectivamente St Pauli (16º), Mainz (13º) e Bochum (lanterna), o que na teoria parece uma "doce ressaca" após rodada da Liga dos Campeões.

Líder com três pontos de vantagem sobre o RB Leipzig (2º), o invicto Bayern (sete vitórias e dois empates) pode emendar uma quinta vitória sem sofrer gols pela primeira vez desde 2020.

Além disso, o time bávaro voltou a vencer na Champions (1 a 0 sobre o Benfica), depois de duas derrotas consecutivas (1 a 0 para o Aston Villa e 4 a 1 para o Barcelona).

"Estamos felizes com o nosso rendimento. Defendemos bem, como equipe. Nós todos queremos continuar sem sofrer gols, juntos. Queremos vencer e é isso o que devemos fazer", disse o zagueiro Dayot Upamecano, convocado pela seleção francesa nesta quinta-feira.

No Campeonato Alemão, o Bayern abriu vantagem na tabela ao vencer o Union Berlin por 3 a 0 e aproveitar a derrota do Leipzig por 2 a 1 diante do Dortmund.

O atacante inglês Harry Kane é o novo herói bávaro, artilheiro da competição com 11 gols.

Agora três pontos atrás, o Leipzig joga em casa contra o Borussia Moenchengladbach (9º) para encerrar uma semana complicada. Depois de perder para o Dortmund, voltou a tropeçar na Champions, com derrota por 3 a 1 para o Celtic.

Atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen está a sete pontos da liderança e não tem mais margem para tropeços. O time do técnico Xabi Alonso, invicto na temporada passada, foi atropelado na última terça-feira pelo Liverpool (4 a 0), líder isolado Champions.

O Borussia Dortmund, vice-campeão europeu, também está a sete pontos do Bayern. Na Champions, o time teve uma rodada tranquila, com vitória simples sobre o Sturm Graz da Áustria por 1 a 0.

? Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

(16h30) Union Berlin - Freiburg

- Sábado:

(11h30) Mainz - Borussia Dortmund

Werder Bremen - Holstein Kiel

Bochum - Bayer Leverkusen

St Pauli - Bayern de Munique

(14h30) RB Leipzig - B. Mönchengladbach

- Domingo:

(11h30) Augsburg - Hoffenheim

(13h30) Stuttgart - Eintracht Frankfurt

(15h30) Heidenheim - Wolfsburg