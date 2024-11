Vini Jr perdeu Bola de Ouro para Rodri por 41 pontos; veja ranking de votos

A France Football revelou a pontuação dos jogadores no prêmio Bola de Ouro.

O que aconteceu

Rodri superou Vini Jr. para vencer o prêmio por 41 pontos. Ele somou 1.170 de pontuação com os votos, enquanto o brasileiro registrou 1.129.

Jude Bellingham, que ficou em terceiro, fez mais de 200 pontos a menos. Já Carvajal somou menos da metade dos pontos dos dois primeiros.

A "nota de corte" para o top 10 foi 201 pontos. Entre os 30 finalistas, dois deles não receberam nem um voto sequer: Hummels e Dovbik.

Veja a pontuação do Bola de Ouro

Rodri (Espanha, Manchester City): 1.170 pontos Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid): 1.129 pontos Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid): 917 pontos Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid): 550 pontos Erling Haaland (Noruega, Manchester City): 432 pontos Kylian Mbappé (França, Paris-SG): 420 pontos Lautaro Martinez (Argentina, Inter de Milão): 402 pontos Lamine Yamal (Espanha, FC Barcelona): 383 pontos Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid): 291 pontos Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique): 201 pontos Phil Foden (Inglaterra, Manchester City): 157 pontos Florian Wirtz (Alemanha, Leverkusen): 101 pontos Dani Olmo (Espanha, RB Leipzig): 86 pontos Ademola Lookman (Nigéria, Atalanta Bergamo): 82 pontos Nico Williams (Espanha, Athletic Bilbao): 73 pontos Granit Xhaka (Suíça, Leverkusen): 60 pontos Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid): 58 pontos Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa): 28 pontos Martin Ödegaard (Noruega, Arsenal): 16 pontos Hakan Çalhanoglu (Turquia, Inter de Milão): 15 pontos Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal): 14 pontos Antonio Rüdiger (Alemanha, Real Madrid): 13 pontos Ruben Dias (Portugal, Manchester City): 8 pontos William Saliba (França, Arsenal): 8 pontos Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City, Chelsea): 7 pontos Declan Rice (Inglaterra, Arsenal): 5 pontos Vitinha (Portugal, PSG): 5 pontos Alejandro Grimaldo (Espanha, Leverkusen): 2 pontos Artem Dovbik (Ucrânia, SK-Dnipro 1, Girona): 0 pontos Mats Hummels (Alemanha, Borussia Dortmund): 0 pontos

Como é a votação

A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita por jornalistas de 100 países com as melhores colocações no ranking da Fifa.

Uma pré-lista dos indicados é preparada por membros da redação do L'Équipe (do mesmo grupo da revista France Football) e por embaixadores da Uefa. Luís Figo é o embaixador do prêmio masculino, e Nadine Kessler representa o feminino.

Os votantes selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor.