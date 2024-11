Estêvão salva, Palmeiras bate Grêmio e agora vai secar Botafogo pelo título

O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (8), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão, e agora seca o Botafogo para seguir sonhando com o tricampeonato consecutivo.

Estêvão tirou o Palmeiras do sufoco e marcou o gol da vitória. A equipe de Abel Ferreira terminou a partida com mais de 30 finalizações — o goleiro Marchesín, do Grêmio, foi um destaque da partida.

A torcida palmeirense vaiou a equipe na saída do intervalo, e mostrou sinais de impaciência durante o segundo tempo, mas no final da partida aplaudiu o time com o resultado positivo.

Com o resultado, o Alviverde foi a 64 pontos e cortou a vantagem para o Botafogo na liderança para apenas três. O Alvinegro entra em campo amanhã (9), contra o Cuiabá, no Nilton Santos.

Já o time de Renato Gaúcho permaneceu com 39 pontos na 11ª posição — cinco de diferença para a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

O Brasileirão para por causa da data Fifa, e o Palmeiras só volta a campo na quarta-feira (20), contra o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova.

Já o Grêmio joga no mesmo dia, mas às 19h, contra o Juventude, em sua arena.

Abel mexe no time e ouve vaias no intervalo

Abel Ferreira escalou uma equipe com mudanças significativas após a derrota no Dérbi: Murilo voltou ao time titular após se recuperar de lesão, Veiga iniciou como camisa 8 na vaga de Richard Ríos, Maurício também retornou ao time titular, e Rony ganhou a vaga de Flaco López.

Os minutos iniciais do Alviverde foram importantes, com boas chances de gols criadas, mas o problema da eficácia voltou a aparecer. Foram onze finalizações na primeira etapa, mas apenas uma grande defesa de Marchesín — em bela cabeçada de Gustavo Gómez.

A equipe caiu de produção após o abafa inicial e viu o Grêmio ter uma grande chance com Villansanti, mas Weverton salvou. No restante do 1º tempo, os jogadores do Palmeiras mostraram muita insegurança com a bola pé e foram raras as boas chegadas ao ataque.

Palmeiras sofre, mas supera grande "muralha argentina"

Após as vaias na saída do intervalo, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com uma postura mais incisiva e buscando a vitória a todo custo.

O problema é que Marchesín vivia noite inspirada e não queria de jeito nenhum permitir a vitória palmeirense. O Palmeiras terminou a partida com mais de 30 finalizações, e o argentino foi o grande destaque do jogo.

A sorte só mudou em um lance: Aos 26, Dudu avançou pela direita, cortou para o meio e bateu para o gol. Marchesín fez a defesa, mas deu rebote e Estêvão só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol aberto. 1 a 0. Minutos antes, a torcida que fica localizada no Gol Sul gritou "Dudu. Guerreiro", pedindo a entrada do camisa 7, e ele participou diretamente do gol.

Lances importantes

O que foi isso, Marchesín? Aos 6 minutos do 1º tempo, Felipe Anderson cruzou bola alta na segunda trave, que tomou direção para o gol, e o goleiro argentino deixou a bola escapar quando tentou encaixar. A bola bateu na trave e foi para fora.

Marchesín se recupera e faz milagre para salvar o Grêmio. No lance seguinte, Gustavo Gómez acertou belo cabeceio na cobrança de escanteio e obrigou Marchesín a fazer uma grande defesa.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 14 minutos, Villasanti fez ótima jogada pelo lado direito, invadiu a área e Weverton saiu do gol para fechar o ângulo do meio-campista e fazer grande defesa.

Marchesín faz boa defesa. Aos 17, o Palmeiras puxou contra-ataque e Felipe Anderson acionou Caio Paulista em velocidade pela esquerda. O lateral cruzou, a bola desviou na defesa e Marchesín espalmou para escanteio

Marchesín, goleiro do Grêmio, durante jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: GUILHERME VEIGA/ESTADÃO CONTEÚDO

Marchesín faz nova boa defesa. Aos 5 do 2º tempo, Maurício apareceu livre na entrada da área e arriscou, Marchesín foi importante mais uma vez.

Gustavo Gómez perde chance inacreditável. Aos 21, após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez ficou com a sobra dentro da pequena área, de frente para Machesín, e chutou para fora.

Marchesín mais uma vez. Aos 23, Estêvão tabelou com Veiga, limpou para o pé esquerdo e chutou colocado de fora da área. Marchesín se esticou todo e fez nova grande defesa.

Estêvão acerta a trave. Aos 24, a joia fez grande jogada individual, bateu com força da entrada da área e acertou a trave.

Estêvão tira o Palmeiras do sufoco e abre o placar. Aos 26, Dudu avançou pela direita, cortou para o meio e bateu para o gol. Marchesín fez a defesa, mas deu rebote e Estêvão só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol aberto. 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 8 de novembro de 2024 (sexta)

Horário: 21h30

Público: 33.670

Renda: R$ 2.654.209,69

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes Bruno Raphael Pires (FIFA)-GO e Eduardo Goncalves da Cruz-MS

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) - PR



Gol: Estêvão, aos 26 minutos do 2º tempo (PAL)



Cartões amarelos: Estêvão, Gustavo Gómez, Murilo, Richard Ríos e Mayke (Palmeiras); Jemerson, Villasanti e Monsalve (Grêmio)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke); Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Maurício (Richard Ríos); Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve), Edenilson (Nathan Fernandes), Soteldo (Pepê) e Aravena (Cristaldo); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Gaúcho.