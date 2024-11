Palmeiras: retorno de peça-chave dá esperança a Abel após queda defensiva

O Palmeiras pode testar uma solução, contra o Grêmio, nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão, de um problema que se agravou nos últimos jogos: a defesa.

O que aconteceu

O Alviverde levou 27 gols em 32 rodadas do Brasileirão, perdendo a melhor defesa da competição para o Botafogo. Um quarto do total de gols sofridos aconteceu nos últimos três jogos: foram 7 contra Juventude, Fortaleza e Corinthians.

No período, Murilo, uma peça-chave na defesa, esteve ausente. O zagueiro,com uma lesão no adutor da coxa direita, só iniciou a transição física na semana passada. Foi opção no banco de reservas no Dérbi, mas Abel Ferreira preferiu Vitor Reis.

O defensor de 27 anos deve ser a novidade no time titular hoje, ao lado de Gustavo Gómez na defesa.

Murilo é pilar da defesa palmeirense desde que chegou ao clube. Em 2022, o defensor atuou em 57 partidas, marcou 11 gols e deu 2 assistências. No ano passado foram 48 jogos, 5 gols e 3 assistências. Nesta temporada são 44 jogos e 2 gols pelo Alviverde.

Abel negou crise em seus sistema defensivo. Após o empate em 2 a 2 contra o Fortaleza, o técnico português afirmou que os gols sofridos "não tem nada a ver com o sistema defensivo, tem a ver com as decisões dos jogadores".

Abel espera ansiosamente o retorno de Piquerez

Piquerez segue em transição física na Academia de Futebol Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

O lateral uruguaio passou por cirurgia no joelho esquerdo após lesão no menisco em julho deste ano e até hoje não voltou a atuar.

Caio Paulista até teve um início animador como titular, mas caiu de produção nos últimos jogos e cometeu um erro no primeiro gol do Corinthians. Vanderlan, cria da Academia, também não tem agradado quando acionado.

O entendimento da comissão técnica alviverde é que o uruguaio faz muita falta na lateral esquerda e isso tem pesado demais na temporada. O defensor deve avançar na recuperação durante a pausa para a Data Fifa e pode aparecer na equipes nas últimas rodadas do Brasileirão.