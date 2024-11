Palmeiras tem emprestados em sensações da Série B, mas nenhum fez sucesso

Novorizontino e Mirassol, equipes do interior de São Paulo, são as sensações da Série B do Brasileirão e estão próximos de um acesso à elite nacional. O Palmeiras tem dois atletas emprestados nos clubes, um em cada time, mas nenhum deles participa ativamente desse sucesso.

O que aconteceu

Atacante sofreu uma grave lesão no joelho durante o segundo jogo da temporada e teve ano prejudicado. Vitinho, de 21 anos, não teria espaço no elenco profissional do Palmeiras e ocuparia uma vaga de um garoto mais novo em desenvolvimento se voltasse para a base alviverde, sendo assim, ele foi emprestado ao Novorizontino. O jovem rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo com apenas seis minutos de sua estreia contra o Santo André, no Paulistão, em janeiro.

Destaque na base, ele foi emprestado no ano passado ao Valerenga, da Noruega, onde não recebeu muitas oportunidades e foi novamente emprestado em 2024. A ideia do Palmeiras era que Vitinho fosse para um clube em que recebesse mais oportunidades para se desenvolver e que se adaptasse com facilidade, por isso a escolha pelo time do interior — ele foi revelado pela equipe de Novo Horizonte e chegou ao Palmeiras no sub-17.

Vitinho, atacante de 21 anos, está emprestado pelo Palmeiras ao Novorizontino Imagem: Reprodução/Novorizontino

A lesão atrapalhou muito os planos do jogador, que até hoje não voltou a ser relacionado e só disputou o jogo em que sofreu a lesão.

Já o zagueiro Henri está no Mirassol e também fez uma única partida pelo elenco profissional do clube nesta temporada. O defensor de 22 anos disputou 8 partidas pelo Mirassol B na Copa Paulista, competição para clubes do interior paulista sem calendário nacional, fez cinco jogos pelo time sub-23 no Brasileirão de Aspirante e disputou apenas sete minutos na Série B pelo elenco profissional.

Os jogadores têm contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2025, e devem encarar duas opções quando retornarem de empréstimo: uma nova cessão até o fim do contrato para assinar com um novo clube ou a liberação do Alviverde, mas com o clube mantendo uma porcentagem dos direitos econômicos (o que tem acontecido com as promessas que não "explodiram".

Novorizontino e Mirassol podem subir na próxima rodada

O Novorizontino encara o Operário-PR em sua casa, enquanto o Mirassol vai a Florianópolis medir forças com o Avaí. Os duelos ocorrem no sábado (9), a partir das 17h (de Brasília).

O Novorizontino sobe se:

vencer o Operário-PR e o Ceará não vencer o Botafogo-SP

o Ceará não vencer o Botafogo-SP empatar com o Operário-PR e o Ceará perder para o Botafogo-SP (terça-feira, 12, às 21h30)

O Mirassol sobe se: