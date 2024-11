'Palmeiras não emprestou avião ao Grêmio, foi a Leila', explica Hernan

Foi a presidente Leila Pereira — e não o Palmeiras — que emprestou o avião para o Grêmio jogar no Allianz Parque, explicou André Hernan no De Primeira.

Segundo o colunista, Leila colocou o avião dela à disposição do Grêmio desde a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul no início do Brasileirão.

Eu estive no jantar de aniversário do Palmeiras, e a Leila comentou que nessa tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul uma das ajudas oferecidas pelo Palmeiras era o avião para deslocamento do Grêmio.

A presidente Leila ligou para o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, deixando à disposição o avião. O curioso agora é que o jogo é contra o Palmeiras, e o Grêmio pega carona no avião do Palmeiras para vir jogar no Allianz Parque.

André Hernan

O avião, que pertence a uma das empresas de Leila Pereira, está à disposição do Grêmio desde então, disse o colunista.

A Leila deixou bem claro que não é só nesse jogo — deixou à disposição para toda a temporada o avião dela.

O avião não é do Palmeiras, é bom deixar bem claro que o avião é da Leila Pereira. Ele é usado pelo Palmeiras, mas ela deixou à disposição da delegação do Grêmio.

André Hernan

Palmeiras e Grêmio jogam nesta sexta (8), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Verdão tenta diminuir a distância para o líder Botafogo, e o Tricolor busca vaga nas competições continentais.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra