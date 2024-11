Palmeiras de Abel lembra reta final do São Paulo de Telê, diz Arnaldo

O Palmeiras de Abel Ferreira vive um momento semelhante ao do São Paulo na reta final da gloriosa era Telê Santana, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

É difícil um clube que está acostumado a ganhar tanto e tudo funcionar, perceber que é hora de mudar um pouquinho, mas para que lado? É esse dilema que eu vejo no Palmeiras agora.

A última comparação entre São Paulo e Palmeiras é que o Abel está estafado ou precisando de férias mais longas, que é o meme atual. Isso aconteceu com São Paulo antes do tri [brasileiro], aconteceu com o São Paulo do Telê. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destacou que Abel apresenta sinais de cansaço na corrida pelo tri brasileiro. Para ele, o jogo desta sexta-feira (8) contra o Grêmio, às 21h30, no Allianz Parque, é de vida ou morte para o Palmeiras na caça ao líder Botafogo, que abriu seis pontos de vantagem na liderança.

O Telê começou a ter no São Paulo uma situação de dois meses de férias, ficava o Muricy no início da temporada, porque o cara estava se sentindo sobrecarregado.

Não deu certo naquele momento em que o São Paulo tentou fazer com o Telê um esquema diferente, por tudo aquilo que ele tinha conquistado.

O Palmeiras está cada vez mais parecido com o São Paulo e agora as decisões para 2025, embora 2024 ainda esteja ao alcance, dependem muito do jogo com o Grêmio hoje à noite. Arnaldo Ribeiro

