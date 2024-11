Oscilação de Felipe Anderson no ataque pode fazer Dudu ganhar mais espaço no Palmeiras

O ataque do Palmeiras tem sido ponto de atenção para o técnico Abel Ferreira. Nos últimos compromissos, a equipe tem sofrido com falta de eficácia e desempenho abaixo de peças, atualmente consideradas titulares, como é o caso, por exemplo, de Felipe Anderson.

A oscilação do jogador, que foi até cobrando publicamente pelo técnico Abel Ferreira para ter uma postura mais ousada, pode ser uma porta aberta para Dudu ganhar ainda mais minutos na equipe. O camisa 7 entrou na vaga de Felipe Anderson nos dois últimos compromissos em momentos que o Verdão não tinha vida fácil.

No empate por 2 a 2 com o Fortaleza, Dudu entrou aos 28 minutos do segundo tempo, quando a partida já tinha o placar igualado. Enquanto diante do Corinthians entrou ainda mais cedo, aos 13 minutos da etapa final. Apesar do 2 a 0 no placar, o ídolo palmeirense deu outra postura para a equipe, arriscando e levando perigo ao gol.

Felipe Anderson, que conquistou a titularidade de forma rápida, vê agora sua vaga ameaçada. Desde sua chegada, o meia-atacante disputou 19 partidas, sendo 14 como titular, com dois gols marcados e duas assistências. Na Lazio, o jogador tinha costume de atuar pela ponta direita, posição que Estêvão como titular indiscutível, com isso, viu Abel Ferreira escalá-lo pela esquerda.

Nesta posição, além de Dudu, Mauricio também surge como sombra para ganhar espaço. O ex-Internacional, por sua vez, também pode ajudar o time atuando como meia, posição que chegou a ocupar em um período que Raphael Veiga oscilou. O camisa 23 voltou a ser titular e bem na época, Mauricio sofreu um problema no joelho direito.

E, antes da lesão, Dudu era o titular absoluto pelo lado esquerdo do campo. O atleta de 32 anos, porém, sofreu grave lesão no joelho direito, em agosto do ano passado e precisou ficar longo período fora. Ele voltou a ser relacionado em junho, mas ainda não conseguiu ganhar uma boa sequência. Contudo, suas últimas aparições foram animadoras.

Dudu teve sua última chance como titular no empate por 1 a 1 com o Internacional, em duelo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, neste ano, ele disputou 15 jogos, três como titular e não participou de nenhum gol. Apesar disso, o camisa 7 chegou a ter um status decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, ao sofrer o pênalti que deu a Veiga chance de marcar o gol do triunfo.

Com expectativa de recuperar espaço nos onze iniciais, Dudu fica à disposição de Abel Ferreira para o duelo desta sexta-feira, contra o Grêmio. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).