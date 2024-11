Matheus Bidu vê jogo "extremamente difícil" contra o Vitória, mas diz que Corinthians está preparado

O lateral esquerdo Matheus Bidu entende que o jogo contra o Vitória, neste sábado, será "extremamente difícil" para o Corinthians. Por outro lado, o camisa 21 defende que a equipe está preparada para o que vier nessa reta final de Campeonato Brasileiro.

"É um jogo extremamente difícil, mas sabemos que será primordial para o campeonato. Para brigarmos por coisas maiores. Sonhamos com isso. A equipe está preparada para o que vier. Se Deus quiser, vamos sair com os três pontos na casa adversária", disse Matheus Bidu em entrevista à Corinthians TV.

Um resultado positivo contra o Vitória ajuda o Timão não só na luta para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, como na busca por uma vaga para a próxima Copa Sul-Americana. O alvinegro se encontra na 13ª posição do Brasileiro, enquanto o Leão está em 12º, com a mesma pontuação (38), mas em vantagem no critério do número de triunfos.

Para levar a melhor neste sábado, o Corinthians vai ter que encerrar um jejum de 15 anos sem vencer o Vitória no Barradão, somando todas as competições.

Matheus Bidu, considerado titular na lateral esquerda do Corinthians, chegou a entrar no radar do Vitória no início da temporada, mas as conversas não evoluíram.

Corinthians e Vitória se enfrentam neste sábado, ás 16h30 (de Brasília), em Salvador.