Marquinhos lamenta derrota do Fluminense e pede foco em recuperação no Brasileirão

O Fluminense decepcionou e foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0, nesta sexta-feira, no Beira-Rio. Com o revés, o Tricolor carioca se manteve ameaçado pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota no Beira-Rio, o atacante Marquinhos lamentou o resultado, mas pregou foco na recuperação.

"A gente sabia da dificuldade que seria o jogo. Tivemos uma semana boa de treinamento. Infelizmente não saímos de campo com o resultado. Vamos levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Temos que sair desta situação", afirmou o jogador.

Com a derrota, o Fluminense se manteve com 37 pontos na Série A. O Tricolor carioca, assim, terá de torcer contra os rivais na briga contra o rebaixamento. A equipe pode voltar para a degola caso Criciúma, Red Bull Bragantino e Athletico-PR vençam seus respectivos jogos.

O Fluminense, agora, volta a campo somente no dia 22 de novembro, depois da pausa no calendário para a data Fifa. O Tricolor das Laranjeiras recebe o Fortaleza, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).