Luiz Araújo treina e é novidade no Flamengo na final; De la Cruz fica fora

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá uma novidade entre os relacionados para o jogo com o Atlético-MG, neste domingo, pela final da Copa do Brasil. Luiz Araújo treinou novamente com o grupo e estará na lista de Filipe Luís para a partida.

O que aconteceu

O jogador voltou a participar da atividade com o elenco ainda ontem (7) e repetiu hoje. Ele ficou quase dois meses fora em recuperação da fratura de cartilagem no joelho direito sofrida contra o Vasco.

De la Cruz, por outro lado, ainda não estará com o elenco. Ele ficou apenas na academia e tem baixas chances de ter condições de jogo no domingo. Filipe Luís vivia a expectativa de ter os dois mas o uruguaio ainda precisa de mais tempo para se recuperar da lesão na posterior da coxa direita.

Mesmo assim, todos eles viajam com o elenco para Belo Horizonte. Todos os jogadores estarão na delegação do Flamengo, que será bem numerosa.

Filipe Luís ainda não montou a equipe que deve ir a campo. Ele tem mais uma atividade neste sábado para esboçar o que pensa, mas, como de costume, só vai confirmar a formação horas antes da final. A bola rola às 16h na Arena MRV.

O Flamengo tem vantagem após vencer por 3 a 1 na ida. O rubro-negro pode até mesmo sofrer uma derrota por um gol de diferença. Se forem dois, o título será decidido nos pênaltis.