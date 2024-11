Luis Fabiano completa 44 anos e ganha homenagem do São Paulo

O São Paulo celebrou nesta sexta-feira o aniversário de 44 anos do eterno artilheiro Luis Fabiano. Aposentado dos gramados desde 2017, o ex-atacante é o terceiro maior artilheiro da história do clube paulista, com 212 gols em 352 jogos.

"Hoje o artilheiro Luis Fabiano completa 44 anos! Com 212 gols marcados em 352 jogos, o atacante é o terceiro maior goleador da história tricolor. Também faturou os títulos do Torneio Rio-São Paulo de 2001 e da Conmebol Sul-Americana de 2012!", destacou o post são-paulino nas redes sociais.

Luis Fabiano teve duas passagens pela equipe do Morumbi. A primeira de 2001 a 2004, após ele ser adquirido junto ao Rennes, da França; e a segunda de 2011 a 2015, vindo do Sevilla.

Pelo Tricolor, o jogador conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 2001 e a Copa Sul-Americana de 2012. Seu último clube na carreira foi o Vasco.