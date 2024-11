Lucas iguala Calleri na liderança de participações em gols pelo São Paulo em 2024

O São Paulo venceu, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia por 3 a 0, na Arena Fonte Nova. A grande vitória do Tricolor paulista contou com gols de Luiz Gustavo, Wellington e Lucas Moura. Com o tento marcado, o camisa 7 igualou Calleri no número de participações em gols pelo clube no ano de 2024.

Lucas, assim, chegou aos 13 gols marcados na temporada, além de distribuir um total de oito assistências, totalizando 21 participações em bolas na rede. No Campeonato Brasileiro, o jogador é o artilheiro da equipe, junto ao Luciano, com nove tentos, e também contribuiu quatro passes decisivos.

Jonathan Calleri, por sua vez, marcou 14 gols e distribuiu sete assistências nesta temporada. O camisa 9 cravou cinco tentos no Brasileirão e deu quatro passes para seus companheiros.

Com 18 participações (16 gols e duas assistências), Luciano é o terceiro jogador são-paulino melhor posicionado no quesito.

Em busca de engatar a sequência de invencibilidade, o São Paulo joga contra o Athletico-PR, no Morumbis, às 21h (de Brasília) deste sábado. Com a vitória no confronto direto contra o Bahia, o São Paulo abriu vantagem de oito pontos para o sétimo colocado.

A principal meta do time comandado por Luis Zubeldía é uma vaga direta via Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores da América de 2025. O São Paulo está a dois pontos do Internacional (56), quinto colocado, e a quatro do Flamengo (58), quarto lugar.