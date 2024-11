Juventude x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Juventude encara o Bahia, neste sábado. A partida será às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá tranmsissão do Premiere.

Os gaúchos estão em queda livre na competição. O Juventude perdeu os últimos três jogos e entrou de vez na zona de rebaixamento. O time está na 18ª colocação, com 37 pontos conquistados.

A equipe comandada por Fábio Matias quer fazer valer o fator casa para acabar com a má fase e deixar a degola.

Do outro lado, o Bahia vive uma fase parecida, porém figura na parte de cima da tabela. Os visitantes vêm acumulando maus resultados e estão na sétima colocação, com 46 unidades, oito atrás do São Paulo, que abre o G6 do Campeonato Brasileiro.

A torcida tem criticado o técnico Rogério Ceni, que foi mantido no cargo pelo grupo City. Agora, os baianos buscam a recuperação para não se complicarem na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X BAHIA

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 9 de novembro de 2024, sábado



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo, Jadson, Mandaca (Nenê); Lucas Barbosa, Edson Carioca (Erick Farias) e Gilberto



Técnico: Fabio Matias

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Acevedo (Thaciano), Cauly e Everton Ribeiro; Lucho Rodríguez e Ademir (Everaldo).



Técnico: Rogério Ceni