Imparável, Inter vence Flu no Beira-Rio, ultrapassa Flamengo e entra no G-4

O Internacional venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (8), no Beira-Rio, na abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Borré precisou marcar duas vezes para abrir o placar. O primeiro, aos 33min da etapa inicial, foi anulado pelo VAR, por impedimento; mas o segundo, aos 5min da etapa final, valeu, e deu ao Colorado mais uma importante vitória. Bruno Henrique fechou a conta já nos acréscimos, aos 49min.

O Inter chegou aos 59 pontos, ultrapassou o Flamengo e entrou no G-4. Agora, seca o time carioca para permanecer na zona de classificação direta para a Libertadores — os comandados de Filipe Luís encaram o Atlético-MG apenas na quarta-feira (13), no fechamento da rodada.

O time de Roger Machado continua imparável no Brasileirão. Agora são 14 jogos sem perder e quase três meses de invencibilidade — a última derrota, a única do returno, foi no já distante 18 de agosto, para o Atlético-GO, no Antônio Accioly.

Já o Fluminense estaciona nos 37 pontos e pode ver a zona de rebaixamento se aproximar ao final da rodada. Por enquanto, o time carioca fica com o 14º lugar da tabela, a três pontos do Z-4.

Com a Data Fifa pela frente, os times agora ganham tempo para se preparar para a reta final do Brasileirão. O Inter volta a campo no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, para encarar o Vasco em São Januário, às 20h (de Brasília). Já o Fluminense joga um dia depois, sexta-feira, quando recebe o Fortaleza às 21h30. As partidas são válidas pela 34ª rodada.

Como foi o jogo

O Inter dominou o Flu na etapa inicial e só não abriu o placar por causa do VAR. O time gaúcho controlou a posse (67% a 33%) e dificultou demais a saída de bola da equipe carioca, que foi a campo completamente desfigurado com a suspensão de seis jogadores (entre eles destaques como Fábio, Ganso e Arias) e praticamente não atacou. Borré chegou a abrir o placar com cabeceada aos 33min, mas o VAR anulou o gol após traçar a linha e pegar impedimento do atacante.

O Colorado seguiu melhor após a volta do intervalo e enfim abriu o placar aos 5min, com Borré aproveitando cruzamento da esquerda e dando uma 'solada' na bola para empurrá-la para as redes antes que ela tocasse a trave. E parece que o Fluminense precisava sofrer um gol para finalmente entrar na partida. O time carioca melhorou, chegou a quase inverter a posse de bola e criou bons momentos com as mudanças de Mano Menezes, especialmente nos minutos finais. Mas não foi o suficiente. O Inter ainda voltou a reagir e matou a partida com Bruno Henrique, já nos acréscimos.

Gols e lances importantes

Que lambança! Aos 4min de jogo, Thiago Silva saiu jogando errado na área do Flu e a bola ficou com Tabata, que chutou da entrada da grande área. Ela desviou na defesa e foi em direção a Borré, que não conseguiu completar.

Defesaça! Aos 19min da etapa inicial, Wanderson recebeu na ponta esquerda da área e finalizou de chapa, com categoria, buscando o ângulo. Vitor Eudes voou para fazer uma grande defesa.

Não valeu... Borré chegou a balançar as redes aos 33min do primeiro tempo após aproveitar cruzamento de Bruno Tabata e finalizar com estilo de cabeça. A comemoração, porém, foi em vão, já que o VAR anulou o gol por impedimento do atacante.

Não entra! Aos 4min do segundo tempo, Bruno Gomes fez linda jogada pela direita, cruzou rasteiro e a bola ficou viva. Ela caminhou perto da linha do gol, mas não entrou e a defesa do Flu afastou.

1 x 0. Agora valeu. Em outro cruzamento, agora da esquerda, de Bernabei, a bola subiu após ser desviada e chegou até a segunda trave; Borré deu uma solada na bola e mandou para as redes, aos 5min da etapa final.

Salva Rochet! Logo após entrar no jogo, Isaac recebeu cruzamento rasteiro vindo da linha de fundo e arriscou finalização de letra; o goleiro uruguaio se jogou na bola e salvou o que seria o gol de empate.

2 x 0. Com mais uma assistência de Bernabei, Bruno Henrique apareceu como elemento surpresa no meio da área para completar cruzamento rasteiro. A bola ainda desviou na marcação antes de entrar no gol.

No travessão! Após toque de Renato Augusto, a bola desviou na marcação e ficou viva na grande área. Na sobra, John Kennedy ficou livre e arriscou o chute, e quase diminuiu a desvantagem para o Flu.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 0 FLUMINENSE

Data: 8 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Cartões amarelos: Facundo Bernal (Fluminense), Bernabei e Vitão (Inter)

Gols: Borré, aos 5min, Bruno Henrique, aos 49min do segundo tempo



INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Luis Otávio) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wanderson (Ricardo Mathias); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel, Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Renato Augusto), Martinelli, Lima (Isaac); Guga (Marquinhos), Germán Cano (John Kennedy), Keno (Kevin Serna). Técnico: Mano Menezes