Aceno ao Brasil? Guardiola brincou sobre assumir a seleção após goleada

O técnico Pep Guardiola fez uma brincadeira sobre a possibilidade de comandar a seleção brasileira após a goleada sofrida pelo Manchester City na última terça (5), pela Liga dos Campeões.

O que aconteceu

'Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil', disse o treinador, bem-humorado, ao ser questionado sobre assumir o Brasil. O City saiu na frente do Sporting na partida, mas levou a virada com a sensação sueca Gyokeres ofuscando Haaland.

Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível. Pep Guardiola

A declaração ganhou novos contornos após o The Athletic publicar que a CBF estaria trabalhando para contratar Pep Guardiola. O site, braço esportivo do The New Tork Times, escreveu que a entidade brasileira está fazendo "uma grande jogada" pelo técnico do City.

Guardiola na seleção?

Pep Guardiola durante o jogo do City contra o Sporting, pela Liga dos Campeões Imagem: Catherine Ivill/Getty

O The Athletic afirmou que Guardiola gosta da ideia de treinar o Brasil. Ele já disse diversas vezes que tem interesse em comandar uma seleção nacional. Segundo a publicação, a entidade máxima do futebol brasileiro ligou para o treinador catalão de 53 anos em várias oportunidades neste ano.

Ele ficou perto de treinar a equipe pentacampeã em 2012, mas o acordo não avançou na época. O técnico espanhol teria ficado irritado quando a CBF se distanciou de contratá-lo depois de sua saída do Barcelona, de acordo com o site.

Guardiola tem contrato com o City até junho de 2025 e seu futuro é uma incógnita. O clube já trabalha com a possibilidade de uma saída do treinador, mas também há chance de ele renovar por um ano e deixar para trabalhar com uma seleção para a Copa do Mundo de 2030.

O interesse em Guardiola pode ser a segunda ofensiva da CBF por técnico europeu. Antes de fechar a contratação de Dorival Junior, a entidade tinha Carlo Ancelotti como objetivo máximo, mas o treinador italiano preferiu renovar com o Real Madrid.

Guardiola é tido como "sonho de consumo" dos torcedores para assumir a seleção brasileira. Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra que o ex-Barça é o favorito dos brasileiros para o cargo, com 27% dos votos válidos.