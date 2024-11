Giro: Olympique de Marseille perde do Auxerre e pode deixar G3 do Francês

Nesta sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille recebeu o Auxerre e foi derrotado por 3 a 1. A partida, que aconteceu no Orange Vélodrome, em Marselha, contou com gols de Sinayoko, Perrin e Junior Traore para os visitantes, enquanto Greewood cravou o tento de honra dos donos da casa.

Agora, diante da derrota diante de sua torcida, o Olympique de Marseille continuou com 20 pontos e na segunda colocação. Porém, dependendo dos resultados restantes da rodada, a equipe pode deixar o G3 do Francês em caso de vitória do Monaco e do Lille.

O Auxerre, por sua vez, subiu para quinta posição, contabilizando 16 unidades. Os visitantes também podem perder algumas posições ao fim das partidas que restam.

Pela 12ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille visita o Lens, às 13h (de Brasília), no dia 23 de novembro, um sábado. Já o Auxerre, no dia 24, um domingo, recebe, às 13h, o Angers.

O Auxerre inaugurou o marcador aos 10 minutos da etapa inicial. Donovan Léon passou para Lassine Sinayoko, que não desperidçou a chance de balançar as redes do argentino Rulli.

Aos 43 minutos, foi a vez de Sinayoko dar assistência. O autor do primeiro gol encontrou Gaetan Perrin, que anotou o segundo do Auxerre. Dois minutos depois, aos 45, Perrin deixou Traore nas condições de marcar o terceiro tento e abrir um 3 a 0 de vantagem ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, precisando diminuir a diferença, o Olympique de Marseille lançou-se ao ataque e conseguiu descontar aos 20 minutos. De pênalti, Mason Greenwood marcou o primeiro dos mandantes, mas não foi o suficiente.

Em casa, Rayo Vallecano, de James Rodrígiuez, perde para o Las Palmas

Pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano recebeu o Las Palmas e foi derrotado por 3 a 1. A partida, que ocorreu no Estádio de Vallecas, contou com gols de Fábio Silva, Aridane Hernández (contra) e Manu Fuster para os visitantes e McKenna (contra) anotou o dos mandantes. James Rodríguez entrou na reta final do segundo tempo e não participou de nenhum gol.

Final del partido en Vallecas. Máxima efectividad visitante para sumar los tres puntos.#RayoLasPalmas #VamosRayo pic.twitter.com/q9twKXJM5x ? Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 8, 2024

Confira outros resultados dos jogos pela Europa desta sexta-feira:

Campeonato Alemão



Union Berlin 0 x 0 Freiburg

Campeonato Italiano



Lecce 1 x 1 Empoli

Campeonato Português



Moreirense 3 x 2 Gil Vicente