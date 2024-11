Ginasta Simone Biles acompanha jogo dos Bulls na NBA e é presenteada com camisa

A partida desta quinta-feira entre Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves, pela NBA, contou com uma convidada bastante especial. A ginasta Simone Biles, junto do marido Jonathan Owens, prestigiou os Bulls no United Center, nos EUA. Ambos foram presenteados com camisas dos donos da casa.

Simone Biles e Jonathan Owens estiveram nas cadeiras que ficam à beira da quadra. O casal recebeu camisetas do Chicago Bulls com seus respectivos nomes e personalizadas com o número 36.

Em suas redes sociais, o Chicago Bulls exaltou a presença de Biles e Owens na partida. "Temos a GOAT (melhor de todos os tempos) e o Urso (referência ao time de Owens) na casa", comentou a equipe de basquete.

O perfil oficial da NBA também não perdeu a oportunidade de postar sobre a presença do casal. "Simone Biles e Jonathan Owens, presenciando a ação em Chicago!", publicou.

Apesar da visita especial no United Center, Biles e Owens tiveram um tanto de azar, uma vez presenciaram ao vivo e a cores a derrota do Chicago Bulls para o Timberwolves por 135 a 119.

O casal está junto desde 2020 e, no ano passado, se casou em cerimônia no México. Os dois são figuras no mundo do esporte. Enquanto Biles é a atleta mais condecorada da história da ginástica artística, Owens joga futebol americano pelo Chicago Bears, da NFL.