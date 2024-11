Fortes chuvas preocupam São Paulo por gramado para jogo contra Athletico-PR

As fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo nesta sexta-feira (8) se tornaram uma dor de cabeça para o Tricolor paulista.

O que aconteceu

O clube está preocupado com as condições do gramado para o jogo contra o Athletico-PR, neste sábado (9). Na primeiras 12 horas do dia, já foram registrados mais de 45 milímetros de chuva, valor considerado bastante alto.

A preocupação não se dá pelo gramado ser novo, mas sim pelo volume da chuva. Mesmo que fosse o antigo gramado, as fortes chuvas complicariam as condições de jogo.

A tendência é que o gramado não esteja em condições ideias de jogo para o duelo do sábado. A nova superfície, trocada após a série de shows de Bruno Mars, já estava idealmente preparada para o duelo, mas a quantidade de água atrapalhou.

A grama inclusive ainda não foi pintada com as delimitações do campo para a partida. Os planos foram atrapalhados justamente pelas chuvas.