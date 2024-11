Fortaleza vende mais de 40 mil ingressos para duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

A Arena Castelão receberá um bom público neste sábado. O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira, que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Vasco. Segundo o Leão do Pici, 41.760 torcedores já garantiram presença no embate.

O Fortaleza recebe o Vasco neste domingo, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em compromisso pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante para a equipe cearense, que quer se manter viva na briga pelo título da competição nacional.

Os interessados em assistir ao jogo diretamente do estádio ainda podem adquirir seus ingressos através do site leaotickets.com.br. Até a publicação desta matéria, ainda restavam bilhetes disponíveis em quatro setores, além do visitante.

Os setores Superior Sul, Superior Central, Inferior Norte e Inferior Sul ainda possuem ingressos à venda. O primeiro tem preços inteiros de R$ 50,00 (sócios) e R$ 200,00 (não sócios). Já o Superior Central custa R$ 70,00, enquanto os Inferiores Norte e Sul saem pelo valor de R$ 50,00.

Os bilhetes para a torcida do Vasco, no setor Superior Norte, também seguem disponíveis, com preço único de R$ 200,00. A abertura dos portões na Arena Castelão está prevista para acontecer três horas antes da partida, ou seja, a partir das 16h.

Apesar da oscilação, o Fortaleza ainda está na briga pelo título do Brasileirão. Neste momento, os comandados de Juan Pablo Vojvoda figuram na terceira colocação, com 60 pontos. Em caso de um tropeço do Palmeiras nesta sexta-feira, o Leão do Pici pode assumir a vice-liderança se vencer o Vasco.

O Fortaleza está invicto há três rodadas na Série A, com dois empates e uma vitória. Do outro lado, o Vasco vem de uma derrota de 3 a 0 sofrida diante do Botafogo, e ocupa a nona posição na tabela, com 43 pontos.