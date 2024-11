Fluminense perde para o Internacional, que ingressa no G4 do Campenato Brasileiro

O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 pelo embalado Internacional, nesta sexta-feira, no Beira-Rio. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 59 pontos e reassumiram a quarta posição do Campeonato Brasileiro. Já os cariocas seguem com 37, ainda ameaçados pela zona de rebaixamento.

Os donos da casa dominaram a partida e chegaram aos gols da vitória no segundo tempo, com Borré e Bruno Henrique.

O Internacional volta a campo somente no dia 21, contra o Vasco, em São Januário. No dia seguinte, o Fluminense recebe o Fortaleza, no Maracanã.

O JOGO

O Internacional começou a partida melhor e quase marcou aos quatro minutos. Thiago Silva falhou na saída de bola e Bruno Tabata mandou para o gol. Manoel estava no meio do caminho para salvar o Fluminense.

Os visitantes não conseguiam avançar e continuaram sofrendo com os gaúchos. O Inter teve algumas chances de marcar. Na melhor delas, aos 19 minutos, Wanderson chutou cruzado e viu Vitor Eudes fazer grande defesa.

O panorama do jogo seguia o mesmo. Os donos da casa tinham o domínio da partida. Bruno Gomes quase acertou o alvo tricolor. Depois, aos 33 minutos, Borré aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. No entanto, o VAR apontou impedimento do atacante no lance.

Na parte final, os gaúchos continuaram em busca do gol. Aos 44 minutos, Thiago Maia tentou de bicicleta e parou em Vitor Eudes. Do outro lado, o Fluminense pouco produziu no ataque, mas conseguiu segurar o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Internacional voltou com intensidade. Primeiro, Bruno Gomes fez boa jogada, cruzou rasteiro, mas ninguém apareceu para mandar para a rede. No entanto, aos seis minutos, os donos da casa chegaram ao gol. Borré aproveitou cruzamento que desviou na zaga e abriu o placar no Beira-Rio.

O Fluminense tentou avançar após o revés e Lima arriscou sem perigo para Rochet. Os cariocas só levaram perigo novamente aos 29 minutos, em chute de fora da área de Marquinhos que parou no goleiro colorado.

O Internacional diminuiu o ritmo e passou a permitir que o Fluminense ficasse com a bola. No entanto, os visitantes pecavam no setor ofensivo.

Na parte final, o Internacional voltou a chegar com perigo em chute de Alan Patrick. Depois, Gabriel Carvalho aproveitou cruzamento, mas cabeceou mal, pela linha de fundo. O Fluminense ainda teve chance de empatar com John Kennedy. O atacante mandou de letra e viu Rochet impedir o gol.

Nos acréscimos, os donos da casa decretaram a vitória. Bruno Henrique aproveitou cruzamento de Bernabei e mandou para a rede para dar números finais no Beira-Rio.

Juntos pelos nossos objetivos! Clube?Povo pic.twitter.com/BAHzPZpNy4 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 9, 2024

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 8 de novembro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)



Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luis Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Cartões amarelos: Bernabei, Bruno Gomes e Vitão (Internacional); Bernal (Fluminense)

GOLS



INTERNACIONAL: Borré, aos 6min do segundo tempo; Bruno Henrique, aos 49min do segundo tempo

INTERNACIONAL: Sergio Rochet, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Alexandro Bernabei; Rômulo (Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wanderson (Gustavo Prado); Rafael Borré (Enner Valencia)



Técnico: Roger Machado

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Renato Augusto), Martinelli e Lima; Guga (Marquinhos), Keno (Serna) e Germán Cano (John Kennedy)



Técnico: Mano Menezes