Ex-Flamengo, zagueiro Natan sofre oito pontos na cabeça após choque em jogo do Real Betis

O zagueiro Natan, atualmente no Real Betis, sofreu oito pontos na cabeça após um choque com um jogador adversário na vitória da equipe espanhola sobre o Celje nesta quinta, pela Conference League. O brasileiro abriu o placar para sua equipe, mas se chocou com um adversário no lance e teve que ser substituído pois estava com o corte sangrando muito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Betis Balompie? (@realbetisbalompie)

Após ser substituído, Natan acompanhou o restante da partida do banco de reservas e vibrou muito com o gol de Juanmi nos acréscimos, que decretou a vitória do Real Betis na Conference League, sua primeira na competição.

Apesar de ter sofrido oito pontos após o choque com o atleta adversário, Natan não deve ter problemas e estará à disposição do técnico Manuel Pellegrini para a próxima rodada de La Liga, quando o Real Betis irá receber o Celta de Vigo neste domingo, às 10h (de Brasília).

Natan foi revelado nas categorias de base do Flamengo, onde também teve algumas chances como titular. Após se destacar, o jovem foi contratado pelo RB Bragantino, que posteriormente venderia o zagueiro ao Napoli, da Itália. Porém, sem muitas chances no clube italiano, Natan foi emprestado para o Real Betis.