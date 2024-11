Estêvão celebra gol em vitória do Palmeiras e ida à Seleção Brasileira: "Estou sendo recompensado"

O Palmeiras venceu o Grêmio, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em duelo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão anotou o único gol palmeirense do jogo, no segundo tempo, e se isolou na artilharia da competição, com 12 gols. O garoto celebrou o tento e falou sobre nova chance com a Seleção Brasileira.

"Temos trabalhado bastante, sabemos do momento que vivemos. A gente tenta reproduzir em campo para dar alegria aos torcedores e a nós mesmos. Fico muito feliz com essa vitória e por ter ajudado a equipe. Espero que a gente siga esse caminho", disse ao SporTV.

"Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Tenho dado meu melhor nos treinos, nos jogos e estou sendo recompensado com gol, ajudando a equipe, (indo à) Seleção Brasileira", seguiu.

Estêvão foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender o Brasil em dois compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O atleta não estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o próximo jogo do Verdão, que será contra o Bahia, no dia 20, às 20 horas (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador (BA). Estêvão foi advertido com o cartão amarelo após comemorar seu tento com a torcida. O camisa 41 disse que desconhecia a regra, mas colocou confiança nos companheiros para o próximo duelo.

"Infelizmente vou estar desfalcando o Palmeiras no próximo jogo, mas confio nos meus companheiros e eles vão buscar essa vitória importante para a gente", finalizou.

O resultado mantém o Verdão na segunda posição, agora com 64 pontos, três atrás do Botafogo, que ainda entra em campo nesta rodada.