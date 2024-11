Equipe do esporte da Globo participa de clipe de fim de ano e exalta feitos

A equipe de esportes da Globo participou nesta sexta-feira (8) de uma das gravações da mensagem de fim de ano da emissora.

O que aconteceu

Estiveram presentes os narradores Luis Roberto e Natália Lara e os comentaristas Júnior, Ana Thaís Matos e Roger Flores. A campanha vai ao ar no início de dezembro.

A narradora Natália Lara comemorou o protagonismo feminino e as conquistas ao longo do ano. Ela narrou na TV aberta a conquista do bronze da equipe mista de judô do Brasil e a prata da seleção feminina de futebol nas Olimpíadas de Paris-2024.

Esse ano foi muito especial para mim. Pude pela primeira vez narrar uma Olimpíada na TV aberta, assim como o jogo que deu a medalha de prata para a seleção brasileira feminina, então foi um ano que com certeza nunca vou esquecer. Foi uma temporada importante para as mulheres dentro do esporte, já com uma base de torcedores acompanhando os esportes femininos, aí não só no futebol, mas também na ginástica, entre outras modalidades que as mulheres foram protagonistas. Natália Lara

Luis Roberto citou os jogos beneficentes que narrou. Ele foi o responsável por comandar as transmissões do Futebol Solidário, jogo que arrecadou ajuda para o Rio Grande do Sul, e o Futebol da Esperança, que ajudou o Criança Esperança.

Tivemos momentos lindos com o futebol, audiências sensacionais, mas acho que o ponto alto do ano foram dois momentos que nos fazem sentir parte da sociedade brasileira nos seus anseios, nas suas necessidades, que é quando o esporte prova e mostra que ele é diverso, integra e une as pessoas. O Futebol Solidário, com toda a questão envolvendo o Rio Grande do Sul, no Maracanã, com o Luciano Huck participando ativamente, e depois o Futebol da Esperança, como parte da campanha do 'Criança de Esperança'. Ter feito parte desses dois projetos para mim foi muito especial e como é bom ver o futebol também se integrando aos problemas da sociedade com a sua força e seu encantamento. Foi um ano muito bonito. Luis Roberto

Ana Thaís Matos definiu o ano como "acima das expectativas" no mundo dos esportes.